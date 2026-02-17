El público dicta sentencia al estreno de 'Sukha' en La 2 de RTVE, y las redes repiten el mismo comentario

La 2 estrenó este lunes 'Sukha', su nuevo magacín cultural para las tardes que hará tándem de lunes a viernes con 'Malas lenguas' de Jesús Cintora. El programa presentado por Pablo González Batista, Susana Castañón y Jero Fernández llega para recuperar la apuesta por la cultura en la parrilla de la cadena después de la cancelación de 'Culturas 2'.

Pablo González Batista regresa así a TVE, donde es uno de los guionistas de 'Cachitos' cada nochevieja y después de haber sido colaborador de 'Días de tele' tras haber estado ligado a Mediaset en los últimos años como presentador de 'La última noche', 'Caiga quién caiga' y como presentador sustituto de 'Todo es mentira'.

"Dicen que los comienzos son difíciles", empezó señalando el presentador en el arranque de 'Sukha'. "¿Quién le iba a decir a ese niño que iba a conducir no un coche, sino un programa de televisión en La 2? Por cierto, con un nombre bastante raro. ¿Alguien sabe a quién se le ocurrió?", se preguntaba el presentador. "El tiempo calma y equilibra, y de eso trata Sukha", destacaba por su parte Jero Fernández.

Tras comenzar el programa, 'Sukha' se hizo eco de la muerte del actor Robert Duvall. Tras ello, el espacio recibió en plató al actor y director Sergio Peris-Mencheta, que habló sobre cómo ha llevado su enfermedad, así como a la neurocientífica Nazareth Castellanos.

En el primer programa, 'Sukha' también emitió entrevistas con Pablo Alborán, que hace balance de sus 15 años de carrera desde que publicó 'Solamente tú', con los influencers La Pija y la quinqui así como una entrevista de Julia Varela a Tony Grox & LUCYCALYS, los recientes ganadores del Benidorm Fest 2026.

En definitiva 'Sukha' dio cabida a la cultura, la ciencia, el conocimiento, los cuidados personales, la actualidad en directo y las novedades vinculadas con el arte. Y para muestra la participación del chef Sergio Fernández así como un repaso a toda la agenda cultural de la mano de la periodista Jessica Martín.

En su primer día, 'Sukha' anotó un 1,5% y 140.000 espectadores después de que 'Malas Lenguas' con Jesús Cintora marcara un gran 7,3% y 595.000 seguidores. Un dato bastante discreto pero que se mueve en torno a lo que marcaban en ese horario los documentales.

El veredicto de la audiencia al estreno de 'Sukha'

Mientras que en redes sociales, los espectadores no dudaron en alabar a TVE por su apuesta por este nuevo magacín cultural. "Muy buen programa Sukha muy interesante. Siempre es de agradecer la cultura en la TV pública", destacaba una usuaria. "Gracias por Sukha. Una buena manera de entretenimiento inteligente", comentaba otro.

