Atresmedia modifica su programación: Relega la emisión de 'Una nueva vida' y estrena una nueva oferta este domingo

Antena 3 cambia su programación de noche de este domingo para estrenar 'En tierra lejana', su nueva ficción turca. Así, la cadena de Atresmedia ha optado por lanzar la serie que tomará el relevo de 'Renacer' en la noche de los lunes y martes en el último prime time de la semana desplazando así 'Una nueva vida' al late night.

No obstante, cabe señalar que realmente 'En tierra lejana' contará con triple estreno pues después de su primer episodio el domingo, Antena 3 ha decidido ofrecer también capítulos nuevos de su nueva serie el lunes 16 y martes 17 de febrero antes de la recta final de 'Renacer'.

Con la llegada de 'En tierra lejana', 'Una nueva vida' pasará a ofrecerse esta semana en late night después de que la semana pasada ya tuviera que hacer un breve parón en su emisión para ofrecer el especial informativo de 'Antena 3 Noticias' sobre las elecciones en Aragón.

Así, una nueva vida, comenzará este domingo a las 0:00 horas justo después de 'En tierra lejana'. Será con el segundo episodio de su tercera temporada que la cadena estrenó la semana pasada. Con ello, los fans de la historia de Seyran y Ferit tendrán que trasnochar esta semana si quieren ver el nuevo capítulo.

Avance del capítulo 3x02 de 'Una nueva vida'

Seyran y Ferit en el nuevo capítulo de 'Una nueva vida'

Suna y Abidin celebran su boda. Ambos están muy felices y disfrutan bailando y divirtiéndose junto a sus seres queridos.

Seyran y Ferit se encuentran en la boda después de dos años sin verse.

Ferit recuerda el pasado y cómo su relación acabó porque Seyran no quiso verle cuando estaba enferma. Además, en aquel momento, Seyran se unió mucho a Sinan, su pareja actual, porque ambos tienen la misma enfermedad y se apoyaron en el hospital.

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Una nueva vida'?

En el último capítulo de 'Una nueva vida', Seyran y Ferit ya no estaban juntos, ya que han pasado dos años y sus vidas han cambiado por completo. Además, cada uno tenía una nueva pareja.

Suna y Abidin iban a casarse en Estambul, pero Seyran no quería volver después de tanto tiempo.

Orhan tenía una nueva mujer y ambos esperbaan un hijo. Esme ya no estaba con Kazim y Hattuck seguía en la mansión de los Korhan, aunque Halis ya no estaba.