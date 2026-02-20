Alberto Ávila, atleta paralímpico de 29 años de edad, es concursante oficial de 'Supervivientes 2026', convirtiéndose en el primer participante con discapacidad en toda la historia del reality aventurero de Telecinco. Hablamos de un fichaje sin precedentes que busca engrandecer los valores del formato.

"Voy a reventar todos los estereotipos, las personas con discapacidad también podemos. Y voy a hacer historia como primer concursante sin pierna en toda la historia de 'Supervivientes'", declaró el también creador de contenido en su vídeo de confirmación.

Alberto Ávila nació con una malformación en la pierna derecha que le llevó a su amputación cuando tan solo tenía tres años de edad. Un varapalo que, lejos de hundirle, provocó que creciera con un afán de superación encomiable.

Sus entrenamientos constantes y su preparación física le han llevado a encumbrarse como atleta paralímpico de alto nivel en la categoría T64 (para atletas con amputación o malformación de una extremidad inferior que corren con prótesis). Su especialidad son las pruebas de velocidad de 100 y 200 metros. De hecho, fue subcampeón de Europa (Polonia 2021) en 200 metros lisos y cuarto en el Mundial de París 2023.

Y aunque es el primer concursante con discapacidad en entrar en 'Supervivientes', Alberto Ávila desea ser uno más y no quiere tener ningún tipo de privilegio o trato de favor respecto a sus compañeros como así afirmó en una reciente entrevista en el programa de Emma García en Telecinco.

No obstante, una de las preguntas más repetidas por sus cientos de miles de seguidores es si hará uso de prótesis en el concurso y cuál empleará. Por ello, el deportista de élite ha realizado un vídeo explicativo.

Ávila cuenta que le han fabricado dos prótesis: "Una en Terra, la principal, con la que voy a saltar del helicóptero si salto sin pierna. Y luego, otra, que es la XT Pro Flex, que va a estar de reserva. Por si se parte, la destrozo o por si me cuelgo de una liana y me voy al suelo, aquí tenemos la secundaria".