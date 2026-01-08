RTVE anuncia en su programación esta mítica película de la época del franquismo con un aclamado reparto

RTVE retoma 'Historia de nuestro cine' en La 2 esta semana tras las fiestas navideñas y empieza el año 2026 con una conocida comedia de tiempos del franquismo. Se ofrecerá este viernes, 9 de enero, a las 22:35 horas en el canal secundario de la corporación y también se podrá consumir simultáneamente en la plataforma RTVE Play.

Se trata de 'Sabían demasiado', cinta del director y guionista Pedro Lazaga. Es un largometraje en blanco y negro que se estrenó exactamente en el año 1962, en plena dictadura franquista.

Entre su elenco artístico principal figuran grandes nombres de la historia del cine español como Tony Leblanc, Concha Velasco, Pepe Isbert, José Luis Ozores o José Luis López Vázquez.

La presentación de 'Sabían demasiado' correrá a cargo de Andrea G. Bermejo, redactora jefa de la revista Cinemanía y colaboradora del programa 'Historia de nuestro cine'.

Y en el coloquio que acompañará a su emisión intervendrán Diego San José, uno de los grandes guionistas y creadores de comedia del audiovisual español actual; la actriz Macarena Gómez, y el periodista, escritor, historiador y colaborador del formato Luis Alegre.

Sinopsis de 'Sabían demasiado'

Una banda de carteristas de Madrid pasa por un momento "flojo" de trabajo, así que deciden enviar a uno de sus miembros, Teodoro Caballero alias "El Señorito", nada menos que a la ciudad de Chicago, la cuna del hampa.

El objetivo, aprender todas las técnicas del oficio de la mafia. Sin embargo, "El Grillo" no está de acuerdo con renovar los métodos y se enfrentará a Teodoro Caballero.