Filtran el estado actual de Sandra y Juanpi tras salir de 'La Isla de las Tentaciones 9' con un gran giro de guion

'La Isla de las Tentaciones 9' entra en su fase final en Telecinco, con la esperada llegada de las hogueras finales tras dos meses de intensa experiencia emocional. La primera pareja en enfrentarse al cara a cara frente al fuego, la formada por Juanpi y Sandra.

Su paso por el formato conducido por Sandra Barneda ha sido tremendamente tormentoso y ambos han caído en la tentación. Y mientras aguardamos a conocer la respuesta final a la gran pregunta (si quieren abandonar juntos, solos o con un nuevo amor), ha habido determinadas filtraciones que revelan su estado actual.

Sandra se dejó ver con un joven el pasado octubre, es decir, unos meses después de la grabación del programa, que fue durante julio. Se llama José Luis, es de Algeciras (Cádiz) y es el chico con el que estaría manteniendo una relación en la actualidad.

Esto significa que Sandra, además de poner tierra de por medio con Juanpi, con el que rompe la relación definitivamente, tampoco continúa con Andrea, su soltero. Algo debió de ocurrir entre ella y el italiano fuera de 'La isla de las tentaciones 9' para que su incipiente romance se truncara. Se trata de todo un giro de los acontecimientos.

Si bien, Sandra y su nuevo novio no han subido imágenes juntos como es lógico por razones contractuales, pero precisos detalles que no han pasado inadvertidos para las clásicas investigaciones de LaCuernis les han delatado, como así se muestra en la siguiente publicación de la citada fuente.

En el caso de Juanpi se desconoce su futuro tras 'La isla de las tentaciones' con absoluta certeza. Por sus movimientos en los últimos meses, sobre todo en redes, todo parece indicar que se encontraría soltero. Además, nadie le ha visto acompañado en espacios públicos. Habrá que esperar al reencuentro para afirmarlo con seguridad.