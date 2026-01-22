Belén Rodríguez o John Guts: Uno de ellos será el primer expulsado de 'GH DÚO 4' tras un ajustado duelo

Este jueves, Telecinco emitirá la tercera gala de 'GH DÚO 4' en la que viviremos la primera expulsión de la edición tras las nominaciones del pasado jueves. Cabe recordar que Carlos Lozano y Carmen Borrego salieron de la lista tras salvarse en la gala especial que emitió la cadena el martes.

De esta manera, los nominados que se juegan convertirse en el primer expulsado de la edición son Cristina Piaget, Belén Rodríguez y John Guts. Y las votaciones están que arden tal y como han avanzado desde Telecinco.

Y es que los porcentajes están muy igualados tal y como se puede apreciar también en la encuesta de El Televisero. Es más, nuestra encuesta deja claro que puede ocurrir cualquier cosa este jueves pues hay un empate entre los dos nominados más votados.

Así, según los usuarios de nuestra encuesta, Belén Rodríguez y John Guts deben ser los expulsados pues ambos obtienen un 39% de los votos. Mientras que Cristina Piaget podría salvarse de la expulsión pues solo un 22% de los votos consideran que debe ser ella la expulsada.

Más allá de la expulsión de Belén Rodríguez y John Guts, 'GH DÚO', los habitantes podrán ver por primera vez juntos en el salón imágenes de su convivencia y los nominados también verán vídeos en la sala de expulsión, en una gala que acogerá además una nueva ronda de nominaciones.

Por último, los concursantes volverán a competir por alzarse con la suite y los privilegios que atesora convivir en esta estancia especial de la casa, que incluirán un poder en las nominaciones. Lo logrará el dúo o trío que se imponga en un pringoso juego de destreza.

¿Y tú quién quieres que sea el primer expulsado de 'GH DÚO 4'? ¡VOTA YA!