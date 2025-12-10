No lleva ni una semana en Netflix: La serie que amenaza con destronar al fenómeno 'Stranger Things'

Se estrenó el pasado 4 de diciembre en Netflix y, en pocos días, esta serie ha conseguido escalar posiciones en el ranking de lo más popular en nuestro país, colocándose ya en el segundo puesto y amenazando con destronar al fenómeno 'Stranger Things'.

Creada por Kurt Sutter, se titula 'Los abandonados'. Su historia nos sitúa en los Estados Unidos del año 1850, con dos familias de distinta clase social encabezadas por unas valerosas matriarcas que luchan por la supremacía en una tierra sin ley alguna.

En este western, que está pegando muy fuerte en nuestro país y que consta de una temporada de siete capítulos, Lena Headey, Gillian Anderson, Nick Robinson, Diana Silvers, Aisling Franciosi, Lucas Till, Lamar Johnson y Natalia Del Riego componen el elenco artístico.

Lena Headey, la pérfida Cersei Lannister de 'Juego de tronos', y Gillian Anderson, la mítica Dana Scully de 'Expediente X', dan vida a dos matriarcas dispuestas a todo para defender a sus familias y sus propios objetivos en el más salvaje Oeste. Los destinos de ambas se verán unidos por dos crímenes, un secreto terrible, un amor desventurado y un terreno que es más que un trozo de tierra.

No es la primera vez que Netflix apuesta por el género western, revitalizado gracias a 'Yellowstone', que en España hemos podido ver en SkyShowtime. Ya tuvimos este año 'Érase una vez el Oeste' en el gigante del streaming, y cosechó una muy buena aceptación entre los usuarios. Ahora, 'Los abandonados' confirma el gusto que existe por este género, hasta el punto de disputar la primera plaza a un coloso con 'Stranger Things', que ha vuelto a pulverizar récords.

Sinopsis y tráiler de 'Los abandonados'

Un grupo de diferentes familias viven plácidamente del trabajo de sus tierras, pero su tranquilidad está a punto de ser perturbada: Una fuerza económica y gran de poder totalmente corrupta codicia ese territorio de por lo que se dispone a expulsar a esos clanes de su hogar. Pero entonces los hombres y mujeres implicados se ven obligados a perseguir su Destino Manifiesto y quizá no le guste el resultado. Reorganizados en una especie de tribu común estarán dispuestos a buscar justicia para recuperar sus casas y bienes, incluso aunque para ello actúen al margen de la ley.