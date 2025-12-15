Nacho Abad da un golpe en la mesa tras lo que pasa con Antonio Naranjo: "No me hacéis ni puñetero caso"

Este lunes, Nacho Abad se ha tenido que poner muy serio en 'En boca de todos' al ver que el debate se le iba de las manos y los espectadores no iban a escuchar ni a entender nada en sus casas porque estaban hablando todos sus colaboradores a la vez.

El programa se hacía eco de la última hora sobre la reunión que ha solicitado Gabriel Rufián con el propio Pedro Sánchez para ver por dónde puede seguir la legislatura. "Yo creo que Rufián en esto ha sido muy claro y lo ha sido desde el principio que no quiere que llegue Vox al gobierno y sea vicepresidente ni que el Gobierno esté lleno de fascistas, pero que no quiere pasar vergüenza cada día y ha subido el tono", expresaba Sarah Santaolalla.

"Es el más claro de la izquierda, que dice ni corruptos unos ni corruptos otros pero que no quiere que lleguen los fascistas al poder. Hay muchos demócratas que tenemos pánico, que no nos gusta la situación que está pasando pero que nos dan pánico que lleguen fascistas como Abascal", añadía la tertuliana.

Nacho Abad dice 'hasta aquí' a Antonio Naranjo, Sarah Santaolalla y sus colaboradores

Y justo después, Nacho Abad se dirigía a Antonio Naranjo para saber si Yolanda Díaz tendría que dimitir si Pedro Sánchez no hace ningún cambio como solicita Sumar. "Yo es que intento no reírme porque joder veo un montón de preocupaciones, Sarah en pánico...", aseveraba el periodista. "Yo estoy acojonada sí", le contestaba su compañera. "No tienen nada de pánico a lo que estamos viendo, lo otro es una opinión interesada, pero lo que estamos viviendo de la usurpación de las instituciones, de la utilización perversa del poder para sobrevivir a cualquier precio y la parálisis institucional y el acoso a las mujeres lo estamos viendo y ante eso hay que dar una respuesta", añadía Naranjo.

"¿Y tú crees que la respuesta la tiene la derecha y la extrema derecha de este país?", le replicaba Sarah Santaolalla. Mientras Nacho Abad pedía el turno para poner un total y dejarle a Ramón Espinar hablar. Pero justo ahí se producía un momento de tensión con todos hablando a la vez con Teresa Gómez sumándose al debate hablando de los bilduetarras. "¿Bilduetarras pero qué es ese término?", le contestaba Santaolalla.

"No se entiende, no se entiende, ¡qué no se entiende!", se indignaba Nacho Abad al ver que hablaban todos a la vez y no se podía escuchar bien los argumentos de cada uno. Finalmente, el presentador se rebelaba y daba varios golpes en la mesa para pedir silencio. "Oye, qué no me hacéis ni puñetero caso", sentenciaba Abad antes de poner otro vídeo sobre Pedro Sánchez cuestionando a los tertulianos de televisión.