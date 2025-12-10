'La Promesa', avance del próximo capítulo del jueves 11 de diciembre que se podrá ver en La 1 de TVE

En el capítulo 731 de 'La Promesa' de este miércoles, María Fernández ha seguido sin decidirse a contarle la verdad a Carlo sobre el embarazo y ha reprochado a Samuel que desconfíe tanto del muchacho. Curro se ha mostrado dubitativo con la aparente entereza de Ángela ante la complicada situación que atraviesa. Y Pía se ha comprometido a hablar con ella para saber qué le ocurre.

A pesar de las dudas de Toño y Enora, Manuel ha volado para probar el nuevo motor que han creado. La tardanza ha inquietado, temiéndose lo peor, pero finalmente ha regresado sano y salvo. Mientras, Toño ha pedido a Enora aclarar su relación.

Por su parte, Alonso se ha marchado de viaje unos días sin mencionar el destino… ¿Qué tendrá entre manos? Jacobo también ha decidido irse de La Promesa para hacer una visita a sus padres, poniendo provisionalmente espacio en su relación con Martina.

A pesar de que Petra ha revelado a Lope y a Vera que Santos es el ladrón de sus recetas, el lacayo lo ha negado todo. Pero Lope lo ha desenmascarado delante de Cristóbal Ballesteros.

Avance del capítulo 732 de 'La Promesa' - Jueves 11 de diciembre

Manuel encarga a Enora y a Toño desarrollar un nuevo fuselaje adaptado al motor mientras él atiende asuntos personales. Pía sabe que Ángela está emocionalmente destrozada, aunque finja estar entera para no preocupar a Curro... Cristóbal descubre que Santos es el ladrón de recetas y obliga al lacayo a devolver el dinero a Lope. ¿Lo hará?

Carlo continúa coqueteando, lo que genera tensión con María Fernández y provoca que Teresa estalle injustamente contra una doncella. Vera presencia la bronca y empieza a dudar del comportamiento de su amiga.

Jacobo se marcha a ver a sus padres. Por su parte, Martina cree que ese tiempo les va a venir bien para pensar con claridad sobre su relación. Adriano y la joven reciben la noticia de que el detective falso tiene novedades sobre Catalina.