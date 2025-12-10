'La Promesa', avance del capítulo de hoy en La 1 de TVE: Una marcha que crea sospechas y un desenmascarado

'La Promesa' nos mostró en la emisión de este martes que Leocadia orquesta, con ayuda de Cristóbal, la llegada de un falso detective para engañar a Adriano, que se decepciona por la falta de información respecto a la investigación sobre el paradero de Catalina.

Alonso intenta convencer sin éxito a Leocadia de impedir la boda de Ángela con Lorenzo. Curro, cada vez más desesperado, acuerda con Pía utilizarla como mediadora para comunicarse de manera segura con Ángela.

María Fernández se acerca a Carlo con la intención de decirle que está embarazada. Pero no le termina desvelando la verdad. Petra cuenta a Lope y Vera que ha descubierto que Santos es el responsable del plagio de las recetas y que ha rechazado su soborno a cambio de guardar silencio.

Por su parte, Enora y Toño revelan a Manuel que han mejorado el motor del aeroplano y preparan su vuelo de prueba, mientras Manuel parte equipado con un paracaídas. El heredero de Luján pone su vida en riesgo con este ensayo.

Avance del capítulo 731 de 'La Promesa' - Miércoles 10 de diciembre

María Fernández sigue sin decidirse a contarle la verdad a Carlo y reprocha a Samuel que desconfíe tanto del muchacho. Curro duda de la aparente entereza de Ángela ante la complicada situación que atraviesa. Pía se compromete a hablar con ella para saber qué le ocurre.

A pesar de las dudas de Toño y Enora y del enorme riesgo que entraña, Manuel vuela para probar el nuevo motor que han creado. La tardanza les inquieta y se temen lo peor, hasta el punto de dar parte a las autoridades. Además, Toño pide a Enora aclarar su relación: ¿Qué hay exactamente entre ellos dos?

Alonso se marcha de viaje unos días sin mencionar el destino… ¿Qué tendrá entre manos? Su salida desconcierta. Jacobo también ha decidido irse de La Promesa para hacer una visita a sus padres, poniendo provisionalmente espacio en su relación con Martina y planteando la posibilidad de no volver.

A pesar de que Petra ha revelado a Lope y a Vera que Santos es el ladrón de sus recetas, el lacayo lo niega. Pero Lope lo desenmascara delante de Cristóbal Ballesteros.