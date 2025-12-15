'La Promesa', avance del capítulo del martes 16 de diciembre: Una carta lo cambia todo y un desmayo

En el capítulo de 'La Promesa' emitido este lunes 15 de diciembre, a Lorenzo le ha pillado con el pie cambiado la oferta descabellada de Manuel de cederle el 25% del palacio si desiste en su idea de contraer matrimonio con la hija de Leocadia.

Sin embargo, Lorenzo va a mantener la boda con Ángela pese a las gestiones de Manuel para frenarla y, además, prohíbe que ella viaje a Zúrich a examinarse de sus estudios de derecho, confirmando que lo suyo no va a ser un matrimonio blanco.

Teresa ha endurecido su mando en su papel como ama de llaves de La Promesa, y esto no es del agrado de muchas doncellas. Petra le ha confrontado, pero no ha sido la única. María Fernández y Vera se ha plantado ante ella. Sobre todo María, que se ha rebelado sin medias tintas y ha comparado su actitud con la de Petra. Algo que duele mucho a Teresa.

Por otra parte, el conflicto ha estallado en la zona de servicio cuando el periódico revela que… ¡Lope es Madame Cocotte! ¿Cómo es posible? ¿Es una maniobra de Santos o es cierto que el cocinero era quien se escondía tras esa identidad?

María Fernández y Carlo han colaborado en los preparativos de la boda y han acortado distancias, mientras Samuel ha acusado ciertos celos… Martina ha actualizado a Curro y Ángela sobre la pista de Catalina y ha justificado que Adriano no esté entusiasmado con la noticia.

Avance de 'La Promesa' del capítulo del martes 16 de diciembre

Alonso regresa de su viaje tras intentar, sin éxito, obtener información contra Lorenzo, y se alarma al saber que Manuel ha ofrecido al capitán el 25 % de la Promesa a cambio de frenar la boda.

María Fernández y Carlo consiguen conocerse un poco mejor, aunque ella sigue ocultando su embarazo. ¿Terminará confesando toda la verdad? Pía, por su parte, reprende a Samuel por sus celos.

Los señores elogian a Lope tras conocer que él es Madame Cocotte y, finalmente, Lorenzo le encarga el banquete de su boda. Con el objetivo de recompensar a Martina por todo su esfuerzo, Adriano le organiza una cena juntos en Luján.

Enora continúa trabajando en sus diseños a pesar de su catarro. Toño la cuida con esmero, pero descubre una carta dirigida a su tío que confirma que ella sigue engañándolos... Finalmente, llega el vestido para la boda y Ángela se desploma. Por suerte, Curro logra sujetarla antes de que caiga al suelo.