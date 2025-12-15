Un gran error de TVE con 'La Promesa' destripa antes de tiempo cómo va a ser su final de temporada

Este domingo, La 1 de TVE desconcertaba por completo a sus espectadores con un spot sobre el final de la cuarta temporada de 'La Promesa' en el que la voz en off apuntaba a que tendría lugar "este miércoles". Es decir, se entendía que se hacía referencia a este próximo 17 de diciembre.

El contenido que se avanzaba en ese anuncio era una auténtica locura. Para empezar, se advertía de que la familia Luján se volvería a vestir de luto por una trágica muerte. Y ojo, que la propia cadena hacía un spoiler monumental de lo que iba a suceder exactamente y de quién iba a ser la víctima.

En las imágenes se apreciaba cómo Ángela muere vestida de novia. El grito desgarrador de Curro confirmaba la peor de las tragedias. La joven lucía el traje de la boda, por lo que se deduce que su fallecimiento se producirá el día de su enlace con Lorenzo. Todo parece apuntar a que la joven se ha suicidado, prefiriendo sacrificar su vida antes que vivirla amargamente al lado del despreciable capitán de la Mata.

Además, las palabras que pronuncia Alonso en el spot de RTVE refrendan la idea de un acto autolítico. "Ángela prefirió envenenarse a casarse contigo", afirma el marqués de La Promesa en una tensa conversación con Lorenzo, al que se le aprecia aturdido ante lo acontecido.

Pero si la muerte de Ángela ponía a todos en máxima alerta, lo que se mostraba al final del anuncio era el remate: Curro aparecía en un enclave alejado de La Promesa encañonando a su hermano Manuel y pidiéndole que no dé un paso más. Al final, el muchacho acababa disparando mientras la voz de la promo nos decía que "a veces tocar sacrificar lo que más queremos".

El caso es que todo lo que hemos visto es fruto de un error de TVE. Lo que se observa en la promo va a suceder, eso es una obviedad, pero la fecha que se referencia es incorrecta. De hecho, el contenido del anuncio no cuadraba con los avances oficiales de esta semana. Y es que ese final de temporada tendrá lugar entre el martes 23 y miércoles 24 de diciembre, como así ha podido confirmar El Televisero, y no este miércoles 17 como hace creer el spot. Lo que ha ocurrido básicamente es que La 1 lo ha lanzado en antena antes de tiempo, antes de lo estipulado.

Uno de los responsables del departamento de autopromociones de RTVE así lo ha corroborado en X. "Desconozco por qué se ha lanzado con tanta antelación esta promo. Está centrada exclusivamente en el final de la 4T. Según calculo, si no hay ninguna alteración de programación, el capítulo 741 debería emitirse el miércoles 24 (ese es el “este miércoles” al que se referencia)", ha aclarado.