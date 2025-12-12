'La Promesa', avance del capítulo del lunes 15 de diciembre: Un giro inesperado estalla en palacio

En el capítulo de 'La Promesa' de este viernes, 12 de diciembre, Leocadia ha informado de que el detective tiene una pista sobre el paradero Catalina, pero Adriano no parece especialmente ilusionado. Además, es todo mentira.

Por su lado, Enora, Toño y Manuel comparten ideas para mejorar el nuevo motor del aeroplano, lo que llevará a los dos primeros a tomar por su cuenta una decisión bastante poco ortodoxa.

La doctrina que Teresa impone como nueva ama de llaves de La Promesa empieza a sembrar cierto malestar entre las mujeres del servicio, pero solo una doncella se atreve a decírselo a la muchacha a la cara.

Poco antes de la boda de Ángela y Lorenzo, que tendrá lugar en muy pocos días, Lope amenaza a Cristóbal Ballesteros, el mayordomo, con tomar medidas extremas contra Santos por el robo de recetas. ¿Le denunciará?

Por su parte, Manuel, empeñado en ayudar a su hermano Curro, propone a Lorenzo una sorprendente propuesta para evitar que este se case con Ángela: le ofrece el 25% de La Promesa a cambio de dar un paso atrás.

Avance de 'La Promesa' del capítulo del lunes 15 de diciembre

A Lorenzo le pilla con el pie cambiado la oferta descabellada de Manuel de cederle el 25% del palacio si desiste en su idea de contraer matrimonio con la hija de Leocadia. ¿Sucumbirá el capitán de la Mata o fracasará el heredero de Luján con este plan?

Lo cierto es que ocurrirá lo segundo. Lorenzo mantendrá la boda con Ángela pese a las gestiones de Manuel para frenarla y, además, prohibirá que ella viaje a Zúrich a examinarse de sus estudios de derecho, confirmando que lo suyo no va a ser un matrimonio blanco.

Teresa endurece su mando en su papel como ama de llaves de La Promesa, y esto no es del agrado de muchas doncellas. Petra le confronta, pero no es la única. María Fernández y Vera se plantan ante ella. Sobre todo María, que se rebela sin medias tintas y compara su actitud con la de Petra. Algo que duele mucho a Teresa.

Por otra parte, el conflicto estalla en la zona de servicio cuando el periódico revela que… ¡Lope es Madame Cocotte! ¿Cómo es posible? ¿Es una maniobra de Santos o es cierto que el cocinero era quien se escondía tras esa identidad?

María Fernández y Carlo colaboran en una tarea y acortan distancias, mientras Samuel acusa ciertos celos… Martina actualiza a Curro y Ángela sobre la pista de Catalina y justifica que Adriano no esté entusiasmado con la noticia.