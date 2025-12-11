'La Promesa', avance capítulo del viernes: El sorprendente plan de Manuel para evitar la boda de Lorenzo y Ángela

Manuel encarga a Enora y a Toño desarrollar un nuevo fuselaje adaptado al motor mientras él atiende asuntos personales. Pía sabe que Ángela está emocionalmente destrozada, aunque finja estar entera para no preocupar a Curro... Cristóbal descubre que Santos es el ladrón de recetas y obliga al lacayo a devolver el dinero a Lope.

Carlo continúa coqueteando, lo que genera tensión con María Fernández y provoca que Teresa estalle injustamente contra una doncella. Vera presencia la bronca y empieza a dudar del comportamiento de su amiga.

Jacobo se marcha a ver a sus padres. Por su parte, Martina cree que ese tiempo les va a venir bien para pensar con claridad sobre su relación. Adriano y la joven reciben la noticia de que el detective falso tiene novedades sobre Catalina.

Avance del capítulo 733 de 'La Promesa' - Viernes 12 de diciembre

Leocadia informa de que el detective tiene una pista sobre Catalina, pero Adriano no parece especialmente ilusionado... Enora, Toño y Manuel comparten ideas para mejorar el nuevo motor, lo que llevará a los dos primeros a tomar una decisión poco ortodoxa.

La doctrina que Teresa impone como ama de llaves empieza a sembrar malestar entre las mujeres del servicio, pero solo una doncella se atreve a decírselo a la muchacha a la cara. Poco antes de la boda de Ángela y Lorenzo, Lope amenaza a Cristóbal con tomar medidas extremas contra Santos por el robo de recetas. Manuel propone a Lorenzo una sorprendente oferta para evitar que este se case con Ángela. ¿De qué se trata?