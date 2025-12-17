'La Promesa', avance capítulo del miércoles 17 de diciembre: Una mentira al destape y un hecho inevitable

Después de su escapada, Alonso ha regresado a La Promesa tras intentar, sin éxito, obtener información contra Lorenzo, y se ha alarmado al saber que Manuel ha ofrecido al capitán el 25% del palacio a cambio de frenar la boda con Ángela.

Mientras, María Fernández y Carlo han conseguido conocerse un poco mejor, aunque ella le continúa ocultando su embarazo. ¿Terminará confesando toda la verdad? Pía, por su parte, ha reprendido a Samuel por los celos que han empezado a surgir en él.

Los señores han elogiado a Lope tras conocer que él es Madame Cocotte y, finalmente, Lorenzo le ha encargado el banquete de su boda. Con el objetivo de recompensar a Martina por todo su esfuerzo, Adriano le ha organizado una cena juntos en Luján.

Enora ha continuado trabajando en sus diseños a pesar de su catarro. Toño, que la cuida con esmero, ha descubierto una carta dirigida a su tío que confirmaría que ella sigue engañándolos.

Por último, ha llegado a La Promesa el vestido para la boda y Ángela, al verlo, ha sufrido un desmayo por la ansiedad y se ha desplomado. Por suerte, Curro y Leocadia han logrado sujetarla antes de que cayera al suelo.

Avance de 'La Promesa' del capítulo del miércoles 17 de diciembre

Aunque el desmayo de Ángela no ha sido grave, el médico le receta un potente medicamento que hay que administrarle cuidadosamente. Toño no le dice a Enora que la ha pillado en otra mentira, pero sí se lo confiesa a Manuel, que decide intervenir. Aunque Toño le pide que espere a que se reponga de su catarro. ¿Aceptará el heredero del marquesado?

Lope asume entusiasmado la preparación del banquete de la boda, aunque está molesto por la ausencia de represalias hacia Santos. Se enfrenta a él como nunca antes y Curro tiene que mediar entre ellos. María Fernández acusa cada vez más cansancio, que no pasa desapercibido para Cristóbal. La doncella sigue sin decirle a Carlo que está embarazada.

Adriano se siente en deuda con Martina por todo lo que le ha ayudado desde la marcha de Catalina. Por ello, deciden salir a cenar a Luján, dejando a los niños con María Fernández. Desafortunadamente, una inesperada tormenta estropea su plan y regresan al palacio calados por la lluvia. No están dispuestos a desaprovechar la noche y deciden improvisar una cena junto al fuego. La complicidad es tal que parece que va a suceder lo inevitable… Hay beso.