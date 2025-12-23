La garrafal pifia de una periodista de 'La Sexta Noticias' al situar Cazorla en la provincia de Granada

'La Sexta Noticias' ha cometido uno de esos gazapos televisivos que hacen saltar de su asiento a cualquiera. Un error, confusión y/o desconocimiento geográfico que no ha pasado inadvertido.

En plena resaca por el 22 de diciembre, la primera edición del informativo, presentada por Helena Resano, ha realizado una pieza sobre uno de los municipios más agraciados con el gordo de la Lotería de Navidad, el número 78477.

Se trata de Cazorla, en la provincia de Jaén, donde el sorteo ha dejado unos 24 millones de euros entre muchos de sus vecinos. El reportaje, bajo el título 'Cuando les toca a (casi) todos', constaba de varios totales que un equipo de La Sexta había recabado en la localidad; con testimonios de quienes se habían hecho 'millonarios' y quienes, en cambio, no habían adquirido ese décimo.

Además, en el vídeo intervenía Pepa, la lotera que había vendido ese número que tantos millones ha repartido, asegurando que se había quedado mucho dinero en el pueblo más allá de los billetes vendidos a foráneos.

Y al informar de todo ello, la periodista que ha elaborado esa pieza ha dicho en la locución en off que el 78477 es "el número que le ha cambiado la vida a los habitantes de Cazorla, en Granada". Es la frase que se ha podido escuchar nítidamente, situando a esta población de la sierra jienense que lleva su propio nombre (Sierra de Cazorla, Segura y las Villas) en la provincia vecina.

Un desliz garrafal que, en cambio, no se ha secundado en los rótulos que aparecían en la pantalla de La Sexta mientras se emitía la información. "En Cazorla, Jaén, el número 78477 ha dejado 24 millones de euros", se podía leer sin problemas.