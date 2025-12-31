Adiós 2025: De Montoya al resurgir de TVE, los doce mayores campanazos de este año en la televisión española

Ha llegado el momento de decir adiós a 2025 y dar la bienvenida con ilusión y esperanza al Año Nuevo 2026. Pero antes, tal y como dice Mecano en su canción 'Un año más' es la ocasión perfecta para hacer balance de lo bueno y lo malo, de mirar hacia atrás y quedarse con lo positivo de los 365 días que hoy dejamos atrás.

Y como en El Televisero lo que nos gusta es la televisión, hoy toca hacer balance de lo que nos deja 2025 televisivamente hablando. Un año que ha tenido de todo. Comenzamos con el fenómeno mundial y viral de Montoya en 'La isla de las tentaciones', la muerte de Jana en 'La Promesa' y el regreso de Ana Rosa Quintana a las mañanas de Telecinco tras año y medio en las tardes.

Durante este 2025 hemos vivido también el gran cambio de TVE con el resurgir de sus audiencias gracias al giro informativo con los fichajes de rostros como Javier Ruiz para 'Mañaneros 360', de Jesús Cintora en 'Malas Lenguas' o Marta Flich y Gonzalo Miró en 'Directo al grano'. Una subida experimentada de los datos de audiencia que ha llevado incluso a que desde sectores ligados a Vox, el PP y la derecha mediática hayan propagado el bulo de que TVE tiene comprado Kantar Media, la empresa que se encarga de medir los datos.

Pero TVE también vivió una catarsis este 2025 con el fichaje fallido del universo 'Sálvame' y lo que supuso el ya extinto 'La familia de la tele' con numerosas críticas tanto de fuera como de dentro de la corporación con comunicados del Consejo de Informativos incluido. Y si el magacín de La Osa Producciones Audiovisuales fue uno de los mayores fracasos de este año que nos deja, Telecinco también ha vivido el suyo propio con la histórica cancelación de 'GH 20' teniendo que adelantar su final tras solo 42 días de convivencia.

Y si 2024 fue el año del gran cambio de 'Informativos Telecinco', 2025 se confirma como el año de su gran crisis de identidad y de audiencias y la salida de otro de sus rostros más históricos como David Cantero. Mientras TVE también está viviendo el resurgir de los 'Telediarios' con el fichaje de Pepa Bueno.

2025 también pasará a la historia por ser el año en el que RTVE decidió plantarse ante la UER por su connivencia con Israel en pleno genocidio en Gaza y su decisión de no participar en Eurovisión por primera vez en la historia. Otros grandes bombazos que nos deja este lapso de tiempo es el regreso de Lydia Lozano a Mediaset dos años después de la cancelación de 'Sálvame' y dos grandes robos: el fichaje de Jesús Vázquez por TVE y el de Juanra Bonet por Telecinco.

1. El fenómeno Montoya en 'La Isla de las Tentaciones'

Montoya en 'La Isla de las Tentaciones'

Si hay un nombre que casi toda España ha escuchado alguna vez a lo largo de 2025, ese ha sido el de Montoya. José Carlos, un joven sevillano, pasó de ser una persona casi anónima a convertirse en toda una estrella nacional e internacional. Montoya dio la vuelta al mundo en su paso por 'La Isla de las Tentaciones' y pocas cuentas de RRSS de los cinco continentes no sucumbieron a un fenómeno nunca visto en la historia de los realities.

MONTOYA POR FAVOR, no salimos de aquí 😂 pic.twitter.com/nDpPc2GM4H — Mediaset España (@mediasetcom) February 7, 2025

El lema 'Montoya, por favor', resultado de la carrera de Sandra Barneda detrás del concursante ante su huida viral por la playa, fue todo en boom sin precedentes a nivel global. Cuentas oficiales de fútbol, baloncesto, tenis, atletismo y más cayeron en esta fiebre sinigual que traspasó todas las fronteras y que circuló por los cinco continentes como una ola imparable. LaLiga, Atlético de Madrid, AFC Ajax, Betis, Villarreal, US Open, PSG, Borussia Dortmund o Eintracht de Fránkfurt se refirieron al participante en sus redes sociales. Y Telecinco, ante tal eco, sacó pecho de esa desorbitada repercusión mundial con un spot.

Además, plataformas de streaming como Netflix, Disney Plus+ o Max, productoras de cine y televisión o cadenas de comida como KFC, McDonald's o Burger King, entre otro tipo de empresas, también aprovecharon esa secuencia viral de Montoya en 'La Isla de las Tentaciones' para hacer promoción. E incluso la cuenta oficial del PSOE cayó en esa 'tentación' de la que muy pocos se libraban para anunciar la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

Importantes influencers como Ibai Llanos, con decenas de millones de seguidores en TikTok, recrearon la escena que ya ha pasado a ser historia de la televisión española, acumulando millones de visualizaciones en pocas horas y cientos de miles de 'me gusta'. Medio planeta supo quién era Montoya. Su nombre recorrió el globo incluso con más rapidez que la suya en su carrera desesperada después de ver la infidelidad de su pareja, Anita. Hubo cuentas en X con cientos de millones de reproducciones y con un alcance que ni siquiera han logrado grandes eventos internacionales de la talla de los Latin Grammy, la Super Bowl o Eurovisión.

La icónica secuencia pasó a ser un debate social en países como Francia, Reino Unido, Italia, Portugal, Países Bajos, Alemania, Brasil o Sudáfrica. Los americanos, por su parte, también quedaron fascinados y se preguntaron cómo ver el programa español. El momento en cuestión, calificado como una de las mayores obras audiovisuales de los últimos tiempos, se tradujo en diferentes idiomas con inteligencia artificial, lo que propició que se amplificase el fenómeno de un modo descomunal.

Hasta la reconocida actriz Whoopi Goldberg emitió en su programa en Estados Unidos una versión reducida del momento en el que el sevillano intentó asaltar la villa de las chicas en busca de su pareja, Anita, tras descubrir que esta le había sido infiel con Manuel. Entretanto, periódicos internacionales de gran calado como The Guardian o The Independent llevaron en sus páginas a Montoya y, en el caso de la primera cabecera, aventuró que este vídeo viral iba a cambiar para siempre la telerrealidad. Ha sido, sin duda, el mayor campanazo televisivo del 2025.

2. Muerte de Jana, protagonista de 'La Promesa'

Manuel junto al cadáver de Jana en 'La Promesa'

La dura pérdida de Jana Expósito, personaje interpretado por la actriz Ana Garcés, mantuvo en vilo y desgarró a los espectadores de La Promesa. Tras semanas de investigaciones y de muchos secretos que habían salido a la luz sobre la verdad de lo ocurrido con Dolores y el crimen de Tomás, Jana enfrentó a Cruz plantándose frente a ella y revelándole su verdadera identidad y sus orígenes. También le acusó de ser la autora del asesinato de su madre y del primogénito de los Luján.

Tomó la determinación de ponerlo en conocimiento de la Guardia Civil. De forma temeraria, Jana proclamó sus planes abiertamente y eso fue una trampa mortal para ella. La noche anterior a acudir al cuartel le dispararon gravemente, poniendo su vida en peligro.

Mientras se debatía entre la vida y la muerte, un rayo de luz: el estado de Jana parecía entrar en un pronóstico positivo. La joven recuperó la consciencia brevemente, lo suficiente para levantar los ánimos de toda la familia. Pero cuando la esperanza se abría paso, un nuevo giro lo cambió todo. Su situación empeoró repentinamente.

Finalmente, murió para disgusto del público. La conmoción fue inmensa al ser la protagonista de la historia, y se trató de una de las muertes en ficción más duras y mediáticas de los últimos tiempos, pues La Promesa anotó su récord en audiencias con un 17% en una emisión especial en el prime time de La 1. Más tarde se confirmó que Jana había sido envenenada y que Cruz, encarcelada como sospechosa única, no fue realmente la asesina. La autora del disparo y de la intoxicación tiene otro nombre: Leocadia.

3. El resurgir en audiencias de TVE y el bulo de la compra de las audiencias

Silvia Intxaurrondo y Javier Ruiz en 'La hora de La 1' y 'Mañaneros 360'

La 1 de RTVE cierra el año 2025 con un 11% de cuota de pantalla media, lo que se traduce en su mejor registro en 13 años y creciendo medio punto en un año. Su incremento se ha producido fundamentalmente desde septiembre: en lo que llevamos de nueva temporada la cuota de La 1 se alza al 12% y blinda su posición de segunda cadena más vista de España.

El éxito de su actual modelo de programación es incuestionable y se ha traducido por un lado en una apuesta clara en su day time por la información y la actualidad política, y por otro se ha consolidado en el entretenimiento con formatos como 'La Revuelta', 'Late Xou' o 'The Floor'. El máximo exponente de este cambio en el tablero de las audiencias televisivas ha sido la franja de la mañana, donde La 1 ha logrado algo histórico, liderando esa banda horaria por primera vez en 14 años. El fichaje de Javier Ruiz y la reformulación de 'Mañaneros', abandonando el corazón y centrándose en la política, han disparado su franja matinal, marcando una cuota del 14,1% y 421.000 espectadores, mejorando en 4,9 puntos el dato anual que cosechó la cadena en esa franja en 2024. Mientras que Silvia Intxaurrondo se catapulta como la 'reina de la mañana' con un 15,9% de cuota anual en La 1 y un 18,2% en simultáneo.

En la tarde el crecimiento también ha sido notable, llevándose la franja en los tres últimos meses del año, y logrando algo que parecía imposible, que todas las ofertas de la sobremesa y tarde de La 1 superen el doble dígito. Los fichajes de Marta Flich, Gonzalo Miró y Jesús Cintora han contribuido a otorgar las mejores métricas para La 1 en 14 años; 'Directo al grano' con un 10,8% y casi 900.000 adeptos en la sobremesa desde su estreno y 'Malas Lenguas' con un 10,5% y 816.000 fieles desde agosto, pero con una tendencia alcista mes a mes. A los que se suma 'Aquí la Tierra', que en el último cuatrimestre logra un gran 12,6% y los seriales 'Valle Salvaje' y 'La Promesa', que cierran el año liderando también su franja.

Paralelamente a este resurgir y a esa mayor influencia de RTVE en la opinión pública, se han producido ataques y amenazas continuas desde sectores de la derecha y ultraderecha política y mediática contra la cadena pública y sus profesionales. Muchas voces han cuestionando la pluralidad de TVE, y se han cruzado todos los límites desde partidos políticos, medios y tertulias que han extendido sin ningún rubor la teoría de que el Gobierno tiene compradas las audiencias y controlados los audímetros para favorecer supuestamente a RTVE. Un burdo bulo que solo ha sido la punta del iceberg de una campaña de acoso y derribo continuada en los últimos meses contra la corporación, y que escaló a su punto más vergonzante cuando desde el partido de ultraderecha Vox se advirtió que entrarán "con motosierra o lanzallamas" para asaltar la cadena y despedir a sus actuales rostros cuando alcancen el poder.

4. El fichaje de Pepa Bueno en RTVE

Pepa Bueno en el 'Telediario 2'.

Si TVE ha dado un sonado campanazo este año ha sido con el fichaje de Pepa Bueno en su revolución de presentadores en el 'Telediario' esta temporada. Así la periodista extremeña regresaba el pasado mes de septiembre a la cadena pública 13 años después como fichaje bomba del 'Telediario 2', que ya se ocupó de presentar entre 2009 y 2012, cuando entonces le cedió el testigo Lorenzo Milá. Previamente se encargó de presentar otros formatos históricos de La 1 como 'Gente' y 'Los desayunos de TVE'.

Después de su salida como directora de El País, Bueno volvía a la televisión para ocupar el puesto vacante que había dejado la periodista Marta Carazo, que abandonó la conducción del Telediario principal de La 1 ante su fichaje por la Casa Real como nueva jefa de la secretaría de la Reina Letizia.

Pepa Bueno ha sido la cara más visible de una importante reformulación de los 'Telediarios' a la que se han sumado otros nombres como Lourdes Maldonado y Marc Sala, al frente de la edición del fin de semana. En el caso de la histórica periodista de TVE su reto es mayúsculo, tras tener que enfrentarse a un peso pesado como Vicente Vallés, que se mantiene imbatible en 'Antena 3 Noticias 2'.

El balance de audiencias del debut de Pepa Bueno en el Telediario 2 de RTVE ha sido muy exitoso en este último cuatrimestre de 2025, y no ha parado de sumar adeptos. Si en septiembre arrancó el curso televisivo con más de 1,1 millones de televidentes de media, en octubre creció hasta más de 1,4 millones (13%) y en noviembre hasta los 1,6 millones de telespectadores (13,6%). En términos generales, los informativos de La 1 han tenido su mayor crecimiento anual en 8 años.

Especialmente reseñable fue el récord que se registró el pasado 9 de octubre, cuando Bueno acechó de cerca a Vicente Vallés. Ese día alcanzó un 15,2% de cuota de pantalla y casi 1,7 millones de espectadores de media, mientras que el informativo nocturno de Antena 3 anotó un 18,6% y 2 millones de fieles. La cifra de share escaló al 16,2% al sumar la emisión simulcast en el Canal 24 horas. Se trató del récord de temporada, máximo anual y del mejor resultado de los últimos 13 años al margen de las retransmisiones especiales.

5. 'La familia de la tele', el fracaso más sonado del 2025

Los colaboradores de 'La familia de la tele',

La llegada del equipo de 'Sálvame' a La 1 de TVE fue una de las noticias más sorprendentes del año. Aunque nadie imaginaba que iba a ser un camino de espinas que acabaría de la peor forma. Ya antes de su estreno tuvieron que hacer frente a quejas y críticas tanto por parte de ex trabajadores de la cadena pública como de profesionales que aún siguen trabajando en la corporación.

Tampoco ayudó el fallido estreno de 'La familia de la tele' con su gran desfile, que tuvo que ser pospuesto hasta en dos ocasiones por la muerte del Papa Francisco y el gran apagón. Parecían gafados. Finalmente, el espacio producido por La Osa Producciones aterrizó el 5 de mayo. Sin embargo, la inesperada debacle en audiencias (cayó a cuotas inasumibles del 4%) provocó que, tras mes y medio en antena, el programa presentado por María Patiño, Aitor Albizua e Inés Hernand fuera cancelado fulminantemente. Así, TVE ponía fin a un auténtico quebradero de cabeza no sin antes hacer varios cambios de horario.

El miércoles 18 de junio, apenas 40 días después del debut, 'La familia de la tele' dijo adiós para siempre. María Patiño, Inés Hernand, Aitor Albizua y los colaboradores se pronunciaron en directo sobre la cancelación del programa. "Ha sido una tortura", admitieron tras unas semanas agónicas de críticas y de un nulo respaldo de la audiencia.

La Osa, la productora de Óscar Cornejo y Adrián Madrid, anunció un ERE para parte de sus trabajadores después del cierre de 'La familia de la tele'. Y José Pablo López, presidente de RTVE, asumió la responsabilidad del tropiezo. "Puedo decir que lo hemos intentado. Y yo asumo la responsabilidad profesional de haberlo intentado y de que no haya funcionado. Sobre todo, asumo la responsabilidad profesional de haberlo intentado", compareció.

"Yo no vine aquí para no intentarlo. Vine para intentarlo y tratar de acertar. Y cuando no acierto o cuando no acertamos, porque son decisiones que consulto con mi equipo, pues obviamente tomamos las medidas adecuadas y procuramos hacer los cambios de manera rápida", añadió el directivo ante el que es el mayor fiasco televisivo del 2025.

6. La insólita cancelación prematura de 'Gran Hermano 20' tras su batacazo en audiencias

Rocío y Cristian en la final de 'Gran Hermano 20'

'Gran Hermano 20' echó el cierre precipitadamente el 18 de diciembre. Un desenlace que se produjo dos meses antes de lo inicialmente previsto (febrero) tras sus calamitosos resultados de audiencia. Unas cifras sin precedentes que reflejaron no solo el fracaso de una edición, sino un colapso del formato a todos los niveles.

Un colapso cuantitativo, pero también en imagen, en credibilidad y en esa magia y pasión que el reality rey de la televisión despertó (en pasado) a muchos. En definitiva, 'GH 20' generó una desafección en el público brutal por una concatenación de errores que será extraordinariamente difícil de combatir y por una productora estancada (Zeppelin), que se ha colocado en el punto de mira.

La evolución negativa de las galas emitidas con Jorge Javier Vázquez así lo refrendó, perdiendo casi 400 mil seguidores en seis semanas y hasta siete puntos de share:

Gala 1: 15,8% y 889.000 espectadores

Gala 2: 11,8% y 714.000 espectadores

Gala 3: 11,3% y 636.000 espectadores

Gala 4: 11,0% y 606.000 espectadores

Gala 5: 10,2% y 612.000 espectadores

Gala 6: 8,8% y 510.000 espectadores

'Gran Hermano 20' cerró con una audiencia desoladora (7,2% sin fragmentación) en una final que dio la estocada definitiva a Telecinco, pues contribuyó a mermar aún más el promedio diario y mensual de Telecinco, que va a firmar el peor diciembre de toda su historia (8,4%).

Tras la cancelación prematura de 'GH 20', Telecinco se planteó un reality con famosos que parcheara los meses de enero y febrero hasta la llegada de 'Supervivientes 2026' en marzo. Finalmente, la cadena de Mediaset ha optado por una cuarta edición de 'GH DÚO'.

7. La histórica retirada de España de Eurovisión por la participación de Israel

Israel en Eurovisión 2025.

El plantón histórico de España a Eurovisión es sin duda el gran campanazo del año. RTVE anunció el pasado 4 de diciembre la retirada definitiva de nuestro país del festival tras las votaciones celebradas en la 95ª Asamblea General de la UER en Ginebra, que garantizaban la permanencia de Israel.

La salida del Festival supondrá además que RTVE no emitirá la final de Eurovisión 2026, que se celebrará en Viena (Austria) el próximo 16 de mayo, ni las semifinales previas del concurso, que se realizarán los días 12 y 14. Los espectadores españoles solo podrán ver la final a través de YouTube y podrán votar, pero la puntuación global de sus votos no se contabilizará desgranada por primera vez, ya que engrosará la categoría “resto de países”, al no participar en esta edición.

La decisión de España, que nunca había faltado al festival desde su debut en 1961, ha dado la vuelta al mundo y ha generado un tsunami de reacciones en todas las esferas. Nuestro país ha liderado el boicot a la presencia de Israel por el genocidio en Gaza, al que se han sumado Países Bajos, Irlanda, Islandia y Eslovenia. Se trata de bajas muy importantes que han abierto una crisis sin precedentes en los 70 años de historia de Eurovisión, que contará con tan solo 35 países participantes en su edición de 2026, su cifra más baja de participantes desde 2004, año en el que solo se celebró una semifinal.

8. El regreso de Ana Rosa Quintana a la mañana con 'El programa de AR'

Ana Rosa en su regreso a las mañanas con 'El programa de AR'

2025 también fue el año en el que Ana Rosa Quintana regresó a las mañanas de Telecinco tras el experimento fallido de su salto a la tarde como relevo de ‘Sálvame’. Así, tras año y medio en ‘Tardear’, la presentadora volvió a la que fue su franja natural en la cadena de Mediaset.

Lo hizo eso sí con algunos cambios. Y es que de primeras tras su regreso el 3 de febrero, ‘El programa de Ana Rosa’ contó con una versión algo más reducida de 9:00 a 12:15 horas de la mañana para dejar su hueco al ‘Vamos a ver’ de Joaquín Prat. Una versión en la que la actualidad política tiene mucho más peso y en la que los contenidos de entretenimiento se limitan al ‘aperitivo’.

No obstante, tras la cancelación de ‘Tardear’ y el salto de Joaquín Prat a la tarde con ‘El tiempo justo’, ‘El programa de Ana Rosa’ volvió a ganar peso en la mañana desde septiembre pasando a durar hasta las 13:30 horas. Algo que tampoco se ha notado demasiado en los contenidos pues sigue centrándose en una tertulia política en la que atizar al Gobierno.

En su vuelta a la mañana, Ana Rosa Quintana no está logrando anotar las cifras de antaño cuando era la reina de las mañanas. Ahora sucumbe ante el liderazgo matinal de TVE con ‘La Hora de La 1’ y ‘Mañaneros 360’ y se conforma con la segunda plaza o el liderazgo de su franja de emisión. De febrero a julio marcó una media del 14% de share y 320.000 espectadores mientras que en lo que llevamos de temporada marca una media del12,7%.

9. El fichaje de Lydia Lozano en Mediaset, el adiós de Kiko Matamoros y la desintegración del universo 'Sálvame'

Lydia Lozano en su regreso a Telecinco en 'De Viernes'

Otra de las grandes noticias que nos deja este año es el regreso de uno de los rostros más históricos de ‘Sálvame’ a Telecinco dos años después de la traumática cancelación del formato y del destierro de sus caras llegando incluso a estar vetados sus nombres. Tras muchos rumores, Lydia Lozano decidió dejar La Osa Producciones Audiovisuales y desligarse de la productora tras el fiasco de ‘La familia de la tele’ y no sumarse a la aventura de ‘No somos nadie’ en TEN y Canal Quickie. Lo hizo eso sí sabiendo que iba a poder regresar a la que fue su casa. Y es que en septiembre, Lydia se convirtió en el fichaje estrella de la nueva temporada de ‘De Viernes’.

Con la marcha de Lydia Lozano a Telecinco y la decisión de Chelo García-Cortés y Víctor Sandoval de no seguir tampoco en ‘No somos nadie’, el núcleo duro de ‘Sálvame’ empezaba a desintegrarse y más al ver que Kiko Hernández tampoco aparecía en el nuevo programa conducido por María Patiño y Carlota Corredera. Por si fuera poco, Belén Esteban también decidía dejar ‘No somos nadie’ el pasado mes de noviembre ante su fichaje por ‘Top Chef: dulces y famosos’ en La 1 y su intención de retirarse temporalmente de la pequeña pantalla.

Pero sin duda fue la decisión de Kiko Matamoros de abandonar ‘No somos nadie’ poco antes de su parón de Navidad tras una brutal discusión con María Patiño lo que confirmaba que el universo ‘Sálvame’ ha muerto definitivamente al menos como grupo tras el experimento fallido de ‘La familia de la tele’ en La 1. Queda por ver si en 2026 algún rostro más vuelve a Mediaset, aunque por lo pronto los Kikos estrenarán su propio late night en YouTube.

10. Bote histórico de 'Pasapalabra'

Rosa Rodríguez y Manu Pascual en su último duelo en 'Pasapalabra'

Si en 2023 vivimos cómo Rafa Castaño se llevaba el premio más alto de la historia de ‘Pasapalabra’ al completar el Rosco y ganarle la batalla a Orestes García, 2025 no será el año en el que volvamos a vivir algo parecido pero si el año en el que el bote del célebre concurso que presenta Roberto Leal volvía a batir todo un récord.

Y es que el concurso más visto de la televisión, pues va a cerrar 2025 con una media del 19,7% y 1,8 millones de espectadores, ha alcanzado una nueva cifra récord en su bote alzándose hasta los 2.566.000 euros superando con creces la cifra que se llevó Rafa Castaño hace dos años.

Habrá que ver cuándo se da el bote y si finalmente se lo llevan Manu Pascual o Rosa Rodríguez, los dos concursantes más veteranos que también baten todos los récords del programa. Ambos han conseguido superar de hecho a Orestes y Rafa y ya son la pareja más longeva del concurso con 266 duelos. También Manu Pascual batió el récord de Orestes de permanencia en el programa pues lleva 396 programas mientras que Rosa se sitúa en tercera posición tras el propio Orestes.

11. La crisis de 'Informativos Telecinco' y la marcha de David Cantero

David Cantero en 'Informativos Telecinco'

Y si 2024 fue el año de la revolución en ‘Informativos Telecinco’ con la llegada de Carlos Franganillo y el fichaje de María Casado y el estreno de una nueva imagen y un renovado decorado tras más de 18 años con el skyline de Singapur, un año después los informativos de Mediaset atraviesan una grave crisis. Posiblemente la mayor de su historia. Y es que contaminado por la crisis de audiencia de la cadena, los informativos anotan su peor resultado quedándose a gran distancia tanto de los informativos líderes (‘Antena 3 Noticias’) como del ‘Telediario’ de TVE que ha vivido un resurgimiento en estos últimos meses.

Así, ‘Informativos Telecinco’ va a cerrar 2025 con una media en sus informativos de lunes a domingo con un 9% y 878.000 espectadores según el informe de Barlovento. Lo que supone una bajada de un 1% con respecto a lo marcado en 2024. Pero más llamativa es aún la crisis que atraviesa la edición más importante del día, la que lidera el propio Carlos Franganillo y desde octubre junto a Ángeles Blanco, pues apenas pasa del 6-7% de audiencia estando prácticamente en la irrelevancia más absoluta.

Algo que ha derivado en las decisiones de Mediaset de ahorrar costes. Un motivo que llevó a que David Cantero decidiera abandonar ‘Informativos Telecinco’ tras 15 años siendo una de sus caras más relevantes. La salida del presentador fue al principio silenciosa, pero posteriormente no dudó en señalar a los directivos.

Tras su salida, en septiembre, Cantero regresó a RTVE y se estrenó como presentador de ‘La Tarde de RNE’. La salida de David Cantero fue el principio de toda una estrategia para ahorrar costes en los informativos que siguió con el despido de tres de los presentadores de ‘El desmarque’ (Lucía Taboada, Luis García y Joseba Larrañaga) y la decisión de que Manu Carreño, Ricardo Reyes y Matías Prats presenten las ediciones de sobremesa y noche tanto en Cuatro como en Telecinco. Y para acabar, el grupo también trabaja en una fusión de las redacciones de ‘Informativos Telecinco’ y ‘Noticias Cuatro’ con la intención de optimizar recursos humanos y técnicos, sin que ello suponga una fusión de marcas, escaletas ni rostros en pantalla.

12. Los dos grandes robos del año: Jesús Vázquez, de Mediaset a TVE; Juanra Bonet de Antena 3 a Mediaset

Jesús Vazquez ficha por TVE y Juanra Bonet por Mediaset

Si ha habido un salto de cadena sorprendente y de gran calado en el cierre de 2025 ha sido el de Jesús Vázquez. El presentador gallego ha dicho adiós a Mediaset tras más de dos décadas ligado al grupo de Fuencarral, y ha pasado a engrosar la lista de presentadores de RTVE, que ha consumado el robo más reseñable del año. Su primer proyecto será el de presentador del Benidorm Fest 2026 junto a Inés Hernand, Javier Ambrossi y Lalachus.

Su último trabajo en la cadena privada ha sido la segunda edición de ‘Bailando con las estrellas’, y deja atrás una intensa y exitosa trayectoria profesional como conductor de infinidad de formatos como 'Operación Triunfo', 'Allá tú', 'La Voz' o 'Supervivientes'. La noticia de su desvinculación de Telecinco ya nos la avanzó en exclusiva en una entrevista con El Televisero meses atrás, cuando nos confirmó que en enero de 2026 quedaba libre a nivel contractual de Mediaset y estaba abierto a otras ofertas profesionales. "Soy libre. Estoy en un momento profesional en el que quiero ser dueño de mi tiempo y ser libre. Por supuesto, siempre Mediaset es mi casa y si me ofrecen algo que sea acorde a lo que a mí me gusta hacer, lo haré", deslizó, negando a su vez que vaya a jubilarse a los 60 años: "Hay vida y hay cosas ahí fuera", sentenció.

Pero si grande ha sido la pérdida de Jesús Vázquez, Mediaset daba la sorpresa arrebatando a Juanra Bonet a Atresmedia, donde ha sido uno de los presentadores más reconocidos en los últimos años, para ponerse al frente de la renovada etapa de 'Allá Tú' como telonero del informativo en las renovadas tardes de Telecinco y que tendrá la difícil y apasionante tarea de batir al imbatible 'Pasapalabra'.