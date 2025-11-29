'Una nueva vida', avance capítulo del domingo 30 de noviembre: Un plan de secuestro y una terrible amenaza

Como cada semana, Antena 3 emitirá un nuevo episodio de la segunda temporada de la serie turca 'Una nueva vida' este próximo domingo 30 de noviembre a partir de las 22:00 horas.

Cabe decir que aunque la ficción ha llegado ya a su final en Turquía después de tres temporadas y 101 episodios, 'Una nueva vida' se mantendrá en la parrilla de Antena 3 más de un año pues la cadena de Atresmedia sigue ofreciendo la segunda temporada. Y es que no será hasta agosto de 2026 cuando Antena 3 emita el último capítulo de la producción otomana.

En el último capítulo de 'Una nueva vida', Halis y Hattuc anunciaban que se van a casar y los Korhan no se lo podían creer, especialmente Ifakat, que no soportaba la idea de perder su poder en la mansión.

Seyran y Ferit estaban más felices y enamorados que nunca y ayudaban a organizar la boda. Pelin pedía ayuda a Kaya y este conseguía sacarla de la casa de Serter para esconderla en otro sitio.

Ökkes estaba en el hospital, ya que no murió, pero se encontraba todavía inconsciente y muy grave.

Pero qué va a pasar este domingo en 'Una nueva vida'? En El Televisero te contamos la sinopsis del vigésimo octavo episodio de la segunda temporada de la serie turca de Antena 3:

Avance del capítulo 64 (2x28) de 'Una nueva vida'

En el próximo capítulo de 'Una nueva vida', Halis y Hattuc están muy emocionados organizando su boda. Pelin se acerca a Kaya y le confiesa que le gustó desde el primer día que se vieron.

Serter aparece con sus hombres para llevarse a Pelin, pero Ferit y Abidin lo consiguen impedir. Pelin confiesa a Seyran que su marido y ella no hicieron nada la noche que pasaron juntos.

Halis y Hattuc por fin celebran su boda, pero una terrible amenaza les arruina la noche.