Roberto Vilar se une a David Broncano y se suelta la lengua contra Pablo Motos con este recado que le deja mal parado

TVG ha decidido convertir 'Land Rober Tunai Show', el programa que conduce Roberto Vilar ('La noche de Rober') en su nuevo programa diario para el access prime time con lo que el gallego entrará en la batalla que protagonizan Pablo Motos y David Broncano.

El célebre formato que lleva en emisión desde 2009 pasará de ser semanal a ser diario por primera vez en su historia. Ante este importante cambio, el programa ha querido lanzar una original promo en la que Roberto Vilar comparte plano con sus rivales.

Sin embargo, la idea de Roberto Vilar no ha surtido el efecto esperado pues Pablo Motos ha rechazado participar en la promo. Mientras que David Broncano si aparece en este spot de 30 segundos en el que transmite sus mejores deseos al gallego ante este nuevo reto profesional.

"¿Quién es él, de qué cadena es?", termina preguntando David Broncano en este anuncio completamente descolocado sin saber realmente con quién estaba hablando y a quién está deseando suerte.

Tras ello, Roberto Vilar no se ha reprimido y no ha dudado en lanzarle un dardo a Pablo Motos tras dejar claro que al presentador de 'El Hormiguero' "no le dio la gana" de participar en esta iniciativa para promocionar el salto de su programa al access diario. "Gracias a David Broncano, y también hay que decir en favor de Pablo Motos que no se grabó con él porque no le dio la gana", suelta ante el público sin ningún pudor.

"En la prensa dicen que vamos a competir contra El Hormiguero y La Revuelta porque queda feo decir que 'vaya hostia se va a pegar este tipo'", termina diciendo en el vídeo, Roberto Vilar antes de debutar en la complicada franja del access a partir de este lunes 10 de noviembre.