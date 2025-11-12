Gala 6 de 'La Isla de las Tentaciones 9' en directo: Última hora de las primeras hogueras y esta nueva pareja

Claudia ya ha caído en la tentación con Gerard en 'La Isla de las Tentaciones 9'

Además, en el pasado programa si hubo una protagonista absoluta fue Claudia, la novia de Gilbert. Claudia se dejó llevar completamente con Gerard, y ambos no pudieron reprimirse besándose en la piscina, haciendo que sonara la primera alarma de la tentación en Villa Montaña. Lejos de cortarse, Gerard no paró de morrear a Claudia y de chuparle con la lengua.

«Las ganas ya eran incontrolables» se sinceraba la participante esa noche. Pero, al día siguiente, llegaba el sentimiento de culpa en Claudia, que se sentía mal por lo sucedido y lloraba junto a sus compañeros, por Gilbert.