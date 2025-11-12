Gala 6 de 'La Isla de las Tentaciones 9' en directo: Última hora de las primeras hogueras y esta nueva pareja

En directo
Claudia ya ha caído en la tentación con Gerard en 'La Isla de las Tentaciones 9'
Además, en el pasado programa si hubo una protagonista absoluta fue Claudia, la novia de Gilbert. Claudia se dejó llevar completamente con Gerard, y ambos no pudieron reprimirse besándose en la piscina, haciendo que sonara la primera alarma de la tentación en Villa Montaña. Lejos de cortarse, Gerard no paró de morrear a Claudia y de chuparle con la lengua.
«Las ganas ya eran incontrolables» se sinceraba la participante esa noche. Pero, al día siguiente, llegaba el sentimiento de culpa en Claudia, que se sentía mal por lo sucedido y lloraba junto a sus compañeros, por Gilbert.
El arranque de las primeras hogueras para las chicas marcó la pasada gala de 'La Isla de las Tentaciones 9'
La quinta entrega de ‘La Isla de las Tentaciones 9’ finalizó en plena celebración de la primera hoguera para las chicas, en la que podrán ver por fin imágenes de sus parejas junto a las solteras en Villa Montaña y cuyas consecuencias se conocerán hoy miércoles. El anterior programa finalizó con un avance explosivo de lo que tendremos, con las chicas viendo imágenes de sus chicos con Sandra clamando contra Juanpi y deseando llegar a la Villa para ver a Andrea. «En cuanto llegue a la Villa le digo a Andrea que me ponga mirando para Italia», suelta. Y mientras Juanpi estalla al ver a Sandra con Andrea. Por si fuera poco, en el avance confirmamos la llegada de Álvaro, ex participante de ‘La Isla de las Tentaciones 8’ y que vuelve al programa, ahora con Mayeli para ocupar el lugar que dejan Lorenzo y Nieves.
¿Quiénes son los dieciséis solteros y solteras de 'La Isla de las Tentaciones 9'?
LAS SOLTERAS:
• Cristina. 23 años. Auxiliar de enfermería. Las Palmas.
• Mara. 21 años. Opositora a policía. Alicante.
• Vita. 23 años. Estudiante de Administración y Finanzas. Etiopía/Girona.
• Soraya. 22 años. Administrativa. Madrid.
• Noelia. 26 años. Comercial. Málaga.
• Olatz. 27 años. Nutricionista. San Sebastián.
• Estefanía. 28 años. Azafata de vuelo. Madrid.
• Alba. 20 años. Profesora de baile. Málaga.
LOS SOLTEROS:
• Andrea. 33 años. Empresario. Italia/Madrid.
• Dairon. 25 años. Cantante y compositor. Alicante.
• Borja. 27 años. Coach biomecánico. Tenerife/Huelva.
• Aitor. 28 años. Administrativo. Barcelona.
• Calush. 26 años. Monitor de ocio y tiempo libre. Italia/Fuerteventura.
• Melchor. 22 años. Empresario de Eficiencia Energética. Valencia.
• Juanjo. 22 años. Opositor a policía. Alicante.
• Iñaki. 32 años. Empresario. Barcelona. Toda la información de los 16 solteros y solteras tentadores:
¿Quién es la pareja que sustituye esta noche a Nieves y Lorenzo tras su expulsión de 'La Isla de las Tentaciones 9'?
Nieves y Lorenzo han puesto fin a su experiencia en ‘La Isla de las Tentaciones 9’ precipitadamente con su expulsión, y a la espera de que se oficialice por el programa la identidad de la pareja que les va a revelar desde hoy, se han filtrado previamente sus nombres. Ya se ha anunciado que los sustitutos serán dos grandes conocidos de la anterior edición de ‘La Isla de las Tentaciones’: Álvaro Rubio y Mayeli Díaz. En esta ocasión, irrumpen en la novena temporada como pareja. Álvaro volverá a repetir experiencia como concursante en pareja tras su paso por el reality de Telecinco junto a Alba García, a quién terminó siendo infiel con Erika, rompiendo definitivamente su relación al final de ‘La Isla de las Tentaciones 8’.
Por otro lado, la explosiva Mayeli pasará de tentadora a pareja en ‘La isla de las tentaciones 9’. Cabe recordar que protagonizó uno de los triángulos amorosos más sonados de la edición al conseguir que Tadeo cayese en la tentación dañando su relación con Sthefany para después iniciar una relación con Álvaro que se mantiene hasta ahora.
¿Quiénes son las parejas que siguen participando en la novena edición de 'La Isla de las Tentaciones' tras la expulsión de Nieves y Lorenzo?
Las parejas de participantes que continúan en la novena edición de ‘La Isla de las Tentaciones’ tras la salida de Lorenzo y Nieves, y a la espera de que se confirme una nueva pareja en la gala de hoy miércoles son: Juanpi y Sandra, Gilbert y Claudia, Rodri y Helena y Darío y Almudena. Toda la información de las parejas:
¿Dónde ver y a qué hora se emite hoy miércoles la Gala 6 de 'La Isla de las Tentaciones 9'?
‘La Isla de las Tentaciones 9’ estrenará su sexto programa este miércoles, 12 de noviembre, cuya emisión será reducida y limitada únicamente a la franja del access prime time. De esta forma, se anuncia su horario de inicio a partir de las 21:45 horas a través de Telecinco y Mediaset Infinity. La duración de su sexta gala se prolongará hasta las 23:10 horas, dando paso entonces a un nuevo capítulo de la serie ‘La Agencia’ con Javier Gutiérrez.
El programa 6 de 'La Isla de las Tentaciones 9', hoy miércoles 12 de noviembre en directo
¡Bienvenidos y bienvenidas a la retransmisión en vivo y en directo del sexto programa de ‘La Isla de las Tentaciones 9’! El reality va a vivir el desenlace de la primera hoguera hoguera para las chicas y el arranque de la primera hoguera para los chicos, que continuará desarrollándose la semana que viene.
Antes te contamos en El Televisero todos los detalles para estar al día de esta nueva temporada presentada de nuevo por Sandra Barneda, adelantarte a lo que va a ocurrir esta noche en la Gala 6 y además podrás seguir aquí el minuto a minuto del programa de hoy.
