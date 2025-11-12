Gala 6 de 'La Isla de las Tentaciones 9': Impactante avance del próximo programa con la hoguera de chicos y última hora de hoy

¡Ojo a lo que se avecina el lunes!

Y llega el final de la sexta entrega de ‘La isla de las tentaciones’ con la hoguera de Juanpi a medias. Pero lo que se avecina para el lunes es de aúpa. Es posiblemente el avance más explosivo en lo que llevamos de edición.

Rodri se derrumba tras ver las imágenes de Helena. Pero es Gilbert el que se vuelve loco tras ver como Claudia cae en la tentación con Gérard y no duda en coger la tablet y tirarla al agua. Además el de Mallorca se marcará un Montoya corriendo por la playa y colándose en Villa Playa.

Por si fuera poco, parece que en Villa Playa la temperatura sube aún más y Sandra cae en la tentación con Andrea y se ve a la primera pareja manteniendo relaciones sexuales. ¿Quiénes serán?