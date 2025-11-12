Gala 6 de 'La Isla de las Tentaciones 9': Impactante avance del próximo programa con la hoguera de chicos y última hora de hoy

En directo
Y hasta aquí la crónica en directo de la gala 6 de ‘La isla de las tentaciones 9’. Nos vemos el próximo lunes a la misma hora para comentar en directo la gala 7 en la que veremos posiblemente una de las mejores galas de la edición con carerras a lo Montoya y la primera pareja manteniendo sexo tras la primera noche de hogueras.
¡Ojo a lo que se avecina el lunes!
Y llega el final de la sexta entrega de ‘La isla de las tentaciones’ con la hoguera de Juanpi a medias. Pero lo que se avecina para el lunes es de aúpa. Es posiblemente el avance más explosivo en lo que llevamos de edición.
Rodri se derrumba tras ver las imágenes de Helena. Pero es Gilbert el que se vuelve loco tras ver como Claudia cae en la tentación con Gérard y no duda en coger la tablet y tirarla al agua. Además el de Mallorca se marcará un Montoya corriendo por la playa y colándose en Villa Playa.
Por si fuera poco, parece que en Villa Playa la temperatura sube aún más y Sandra cae en la tentación con Andrea y se ve a la primera pareja manteniendo relaciones sexuales. ¿Quiénes serán?
Juanpi es el primero en ver imágenes de Sandra
Juanpi inaugura la hoguera de chicos y ve las primeras imágenes de Sandra en Villa Playa con Andrea.
«Estoy peor de lo que he llegado. Yo he visto conexión ahí, los dos se gustan. No he visto mucha cosa, pero no me gusta lo que hay», empieza diciendo el gaditano asegurando que confiaba en su novia pero ahora tiene dudas.
Además dice que no reconoce a su chica. «Es que está cachonda. Yo sé que venimos a tentarnos, pero esto es más allá y no se acuerda de mí», añade.
Los chicos llegan a su primera hoguera
Ahora es el turno de los chicos. Los participantes de ‘La isla de las tentaciones 9’ se enfrentan a su primera hoguera muy nerviosos ante las imágenes de sus parejas en Villa Playa.
Rodri llega con un nudo en el pecho y con ganas de poder ver a Helena respetándole y reconoce estar muy nervioso porque él ha entrado con confianza cero en su chica y espera que lo que vea no le haga daño. «Yo no le voy a aguantar ni una, cualquier cosa que vea me va a destrozar», dice.
Otro que también está con nervios es Gilbert porque cree que la luz de la tentación que ha sonado tantas veces es por Claudia.
Álvaro Rubio se incorpora a 'La isla de las tentaciones'
Y antes de que concluyan las hogueras, Álvaro Rubio sorprende a las chicas y anuncia que es el nuevo concursante de ‘La isla de las tentaciones’ junto con Mayeli para sustituir a Lorenzo y Nieves.
«Me voy a volver a poner a prueba con Mayeli», anuncia el concursante mientras Sandra Barneda les pide que reciban bien a Mayeli en Villa Playa.
"Una mierda para ti"
«Pedazo subnormal y mentiroso», suelta Sandra al escuchar que Juanpi asegura que no paró de discutir con Sandra en el viaje a República Dominicana.
«Una mierda para ti. Me da asco el novio que tengo», repite Sandra. «Se va a cagar cuando me vea. Es que no quiero estar con él», añade asegurando que prefiere estar sola.
Sandra flipa con las palabras de Juanpi
Tras ver imágenes de Juanpi diciendo que se ha sentido atraído por la madre de Sandra, la concursante no lo duda. «Eres un desgraciado. ¿Si estás quemado para que vienes aquí? ¿Quién coño te crees? ¡De mi coño te vas a reír cuando lo veas disfrutando!», sentencia.
«Que asco. No dicen que del amor al odio hay un paso, pues del amor al asco no te cuento», suelta Sandra.
Almudena llama "mala persona" a Cristina
Tras ver imágenes de Darío hablando de su relación con Cristina, Almudena tiene claro que la tentadora de su novio es «mala persona» por cómo habla de ella sin conocerla porque ni Borja ni ninguno de los chicos habla así de él.
Almudena dice que se quiere ir del programa al no superar esta situación pero tiene claro que lo que su chico ha dicho es algo que tienen que superar. «Me está rompiendo el alma, no quiero perder esto Sandra, no quiero perderlo. Yo voy a dar todo de mí para solucionar esta dependencia», confiesa la malagueña.
Almudena se viene abajo
Pese a que Darío no ha cruzado ningún límite, Almudena se viene abajo y confiesa que no sabe si va a poder aguantar esto. «Él sabe que esto a mí no me gusta. Se está pasando y no sé si voy a poder aguantar esto Sandra», destaca la malagueña tras ver más imágenes de Darío tentándose en Villa Montaña.
Aunque sus compañeras le dejan claro que solo está jugando y no está haciendo nada grave.
Almudena ve por primera vez imágenes de Darío en Villa Montaña
La siguiente en ver imágenes de su pareja es Almudena. La malagueña tiene miedo de que su novio se deje llevar por un calentón y tire una relación de más de once años.
Todo lo que ve de su novio, Almudena tiene claro que su chico se va a ir con ella. «Me duele en el alma, siento que se está pasando un poco, pero estoy tranquila», asevera dejando claro que confía en él y no duda en poner la mano en el fuego por Darío.
Helena tiene claro que su chico va a caer
Tras ver imágenes de Rodri con Olatz, Helena tiene claro que a su novio le pone cachondo su soltera y que antes o después va a caer en la tentación. «es que este no aguanta y me la va a hacer», recalca.
«Qué asco de tío, puto cerdo. Que yo no paso esto», sentencia. «Mi novio el primero en que caiga. Lo han dicho todas pues ya está», añade tras ver que entraba en la habitación con su soltera favorita. Y además deja claro que «yo aquí no voy a ser la tonta».
Llega el turno de que Helena vea imágenes de Rodri
Después de desesperarse en las imágenes de Gilbert a ver a Rodri con Olatz en el jacuzzi, es el turno de que Helena vea sus primeras imágenes.
Y tras ver a su novio dejándose lamer, Helena reconoce que no le molesta. Lo único que si le ha cabreado es haber escuchado que gracias a las chicas quizás rompe su relación. «Se está aguantando porque está caliente como una mona y a saber hasta cuándo aguanta», reacciona.
Claudia no da crédito con Gilbert
Claudia está indignada al ver a un Gilbert mucho más suelto. «No me gusta, yo cuando elegí a esta persona le elegí pensando que no era así», sentencia. La concursante rabia al ver como su novio le ha tenido engañada porque con ella no quiere salir de fiesta y ahora ve como está hasta haciendo masajes a una de las solteras.
«Estoy en shock, no me esperaba para nada esto, es que él no es así. Me hubiera gustado verle así y saber cómo es de verdad, yo no sé si he conocido a una persona que no es o que no siente lo que tiene que sentir por mí», añade.
Claudia en shock al ver a Gilbert con su ex
La hoguera de chicas comienza calentita con Claudia reaccionando al momento en el que Gilbert le pide perdón a su ex tras la actitud que tuvo Claudia con ella en la ceremonia de collares.
«Te vas a cagar. ¿Pero qué hace? Qué puto asco. Que nunca ha brindado, que le tengo que levantar de la cama para que salga», suelta Claudia tras ver a su novio bailando con las solteras.
¡ARRANCA LA SEXTA GALA!
Y ahora si que sí comienza la quinta noche de ‘La isla de las tentaciones 9’. Como es habitual vemos un pequeño avance de lo que vamos a vivir juntos esta noche con las primeras hogueras de chicas y chicos y la llegada de una nueva pareja.
Además también podemos recordar en un breve resumen todo lo que pasó ayer con nuevas luces de la tentación y el comienzo de la hoguera de chicas.
Las primeras hogueras para las chicas y los chicos, con "desgarradoras imágenes" en la sexta gala de 'La Isla de las Tentaciones 9'
¡Muy atentos! En la sexta entrega de ‘La Isla de las Tentaciones 9’ continuará la primera hoguera para las chicas, con imágenes para Claudia, Helena, Almudena y Sandra. En las imágenes descubrirán los juegos, conexiones y confesiones de sus parejas con algunas de las solteras, lo que hará entrar en cólera a una de las protagonistas. La cita ante el fuego aguardará una última sorpresa para las chicas, que descubrirán a la nueva pareja que se sumará a la intensa experiencia en las villas.
Tras la tormenta emocional vivida por las chicas, llega el turno de la primera hoguera para los chicos, en la que uno de ellos, con el corazón en un puño, protagonizará una desgarradora reacción ante las imágenes que verá de su novia
Claudia ya ha caído en la tentación con Gerard en 'La Isla de las Tentaciones 9'
Además, en el pasado programa si hubo una protagonista absoluta fue Claudia, la novia de Gilbert. Claudia se dejó llevar completamente con Gerard, y ambos no pudieron reprimirse besándose en la piscina, haciendo que sonara la primera alarma de la tentación en Villa Montaña. Lejos de cortarse, Gerard no paró de morrear a Claudia y de chuparle con la lengua.
«Las ganas ya eran incontrolables» se sinceraba la participante esa noche. Pero, al día siguiente, llegaba el sentimiento de culpa en Claudia, que se sentía mal por lo sucedido y lloraba junto a sus compañeros, por Gilbert.
El arranque de las primeras hogueras para las chicas marcó la pasada gala de 'La Isla de las Tentaciones 9'
La quinta entrega de ‘La Isla de las Tentaciones 9’ finalizó en plena celebración de la primera hoguera para las chicas, en la que podrán ver por fin imágenes de sus parejas junto a las solteras en Villa Montaña y cuyas consecuencias se conocerán hoy miércoles. El anterior programa finalizó con un avance explosivo de lo que tendremos, con las chicas viendo imágenes de sus chicos con Sandra clamando contra Juanpi y deseando llegar a la Villa para ver a Andrea. «En cuanto llegue a la Villa le digo a Andrea que me ponga mirando para Italia», suelta. Y mientras Juanpi estalla al ver a Sandra con Andrea. Por si fuera poco, en el avance confirmamos la llegada de Álvaro, ex participante de ‘La Isla de las Tentaciones 8’ y que vuelve al programa, ahora con Mayeli para ocupar el lugar que dejan Lorenzo y Nieves.
¿Quiénes son los dieciséis solteros y solteras de 'La Isla de las Tentaciones 9'?
¿Quiénes son todos los solteros y solteras tentadores de la novena edición?
LAS SOLTERAS:
• Cristina. 23 años. Auxiliar de enfermería. Las Palmas.
• Mara. 21 años. Opositora a policía. Alicante.
• Vita. 23 años. Estudiante de Administración y Finanzas. Etiopía/Girona.
• Soraya. 22 años. Administrativa. Madrid.
• Noelia. 26 años. Comercial. Málaga.
• Olatz. 27 años. Nutricionista. San Sebastián.
• Estefanía. 28 años. Azafata de vuelo. Madrid.
• Alba. 20 años. Profesora de baile. Málaga.
LOS SOLTEROS:
• Andrea. 33 años. Empresario. Italia/Madrid.
• Dairon. 25 años. Cantante y compositor. Alicante.
• Borja. 27 años. Coach biomecánico. Tenerife/Huelva.
• Aitor. 28 años. Administrativo. Barcelona.
• Calush. 26 años. Monitor de ocio y tiempo libre. Italia/Fuerteventura.
• Melchor. 22 años. Empresario de Eficiencia Energética. Valencia.
• Juanjo. 22 años. Opositor a policía. Alicante.
• Iñaki. 32 años. Empresario. Barcelona. Toda la información de los 16 solteros y solteras tentadores:
¿Quién es la pareja que sustituye esta noche a Nieves y Lorenzo tras su expulsión de 'La Isla de las Tentaciones 9'?
Nieves y Lorenzo han puesto fin a su experiencia en ‘La Isla de las Tentaciones 9’ precipitadamente con su expulsión, y a la espera de que se oficialice por el programa la identidad de la pareja que les va a revelar desde hoy, se han filtrado previamente sus nombres. Ya se ha anunciado que los sustitutos serán dos grandes conocidos de la anterior edición de ‘La Isla de las Tentaciones’: Álvaro Rubio y Mayeli Díaz. En esta ocasión, irrumpen en la novena temporada como pareja. Álvaro volverá a repetir experiencia como concursante en pareja tras su paso por el reality de Telecinco junto a Alba García, a quién terminó siendo infiel con Erika, rompiendo definitivamente su relación al final de ‘La Isla de las Tentaciones 8’.
Por otro lado, la explosiva Mayeli pasará de tentadora a pareja en ‘La isla de las tentaciones 9’. Cabe recordar que protagonizó uno de los triángulos amorosos más sonados de la edición al conseguir que Tadeo cayese en la tentación dañando su relación con Sthefany para después iniciar una relación con Álvaro que se mantiene hasta ahora.
¿Quiénes son las parejas que siguen participando en la novena edición de 'La Isla de las Tentaciones' tras la expulsión de Nieves y Lorenzo?
Las parejas de participantes que continúan en la novena edición de ‘La Isla de las Tentaciones’ tras la salida de Lorenzo y Nieves, y a la espera de que se confirme una nueva pareja en la gala de hoy miércoles son: Juanpi y Sandra, Gilbert y Claudia, Rodri y Helena y Darío y Almudena. Toda la información de las parejas:
¿Dónde ver y a qué hora se emite hoy miércoles la Gala 6 de 'La Isla de las Tentaciones 9'?
‘La Isla de las Tentaciones 9’ estrenará su sexto programa este miércoles, 12 de noviembre, cuya emisión será reducida y limitada únicamente a la franja del access prime time. De esta forma, se anuncia su horario de inicio a partir de las 21:45 horas a través de Telecinco y Mediaset Infinity. La duración de su sexta gala se prolongará hasta las 23:10 horas, dando paso entonces a un nuevo capítulo de la serie ‘La Agencia’ con Javier Gutiérrez.
El programa 6 de 'La Isla de las Tentaciones 9', hoy miércoles 12 de noviembre en directo
¡Bienvenidos y bienvenidas a la retransmisión en vivo y en directo del sexto programa de ‘La Isla de las Tentaciones 9’! El reality va a vivir el desenlace de la primera hoguera hoguera para las chicas y el arranque de la primera hoguera para los chicos, que continuará desarrollándose la semana que viene.
Antes te contamos en El Televisero todos los detalles para estar al día de esta nueva temporada presentada de nuevo por Sandra Barneda, adelantarte a lo que va a ocurrir esta noche en la Gala 6 y además podrás seguir aquí el minuto a minuto del programa de hoy.
