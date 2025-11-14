'El debate de La Isla de las Tentaciones 9' se estrena hoy: dónde verlo, lista de colaboradores y a qué hora

Tras su estreno de la semana pasada y después de seis entregas emitidas, 'La isla de las tentaciones 9' seguirá ampliando su cobertura en Mediaset con el estreno de 'El debate de las tentaciones' este mismo viernes 14 de noviembre con Sandra Barneda como presentadora.

Como ya ha sido habitual en sus últimas ediciones, 'El debate de las tentaciones' se emitirá de forma exclusiva en la app del grupo. Así, el programa producido en colaboración con Cuarzo Producciones (Banijay Iberia) estará disponible de forma gratuita a las 13:00 horas en Mediaset Infinity.

En esta primera entrega del debate de 'La isla de las tentaciones 9' contará con la presencia en plató de las cuatro chicas protagonistas -Almudena, Claudia, Helena y Sandra- y de Nieves, expulsada junto a su pareja, Lorenzo, tras el incumplimiento de las normas en la ceremonia de los collares y después de abandonar juntos la Hoguera de las Consecuencias.

Los colaboradores de 'El debate de las tentaciones'

'El debate de las tentaciones' contará además cada semana con mucho contenido exclusivo para que los fans puedan ver todo lo que no se ve en las entregas que emite Telecinco los lunes en prime time y los martes y miércoles en access. Así, esta semana adelantará imágenes de la impactante reacción de Gilbert tras ver a Claudia cayendo en la tentación con Gerard, de la llegada de la nueva pareja -Álvaro y Mayeli- que se incorporará a las villas y el primer minuto del séptimo programa de ‘La Isla de las Tentaciones’, con Sandra y Andrea como protagonistas; y revelará una nueva infidelidad en Villa Montaña.

Para analizar y comentar todo lo sucedido en 'La isla de las tentaciones', el debate liderado por Sandra Barneda contará con un amplio equipo de colaboradores que estará integrado por Terelu Campos, Gloria Camila Ortega y Suso Álvarez, por los exparticipantes de anteriores Marta Peñate, Anita Williams, Lucía Sánchez y Manuel González y la experta en terapia de pareja Arantxa Coca.