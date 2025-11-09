El beneficio inesperado para 'El Hormiguero' que sale ganando tras esta determinación del equipo de 'La Revuelta'

El pasado jueves, la Academia de Televisión anunció a los nominados de los Premios Iris 2025 en un evento en la plaza de Callao con Ana Brito y Xuso Jones. Una de las grandes sorpresas fue que ni David Broncano aparecía en la categoría de mejor presentador ni 'La revuelta' tampoco en ninguna categoría de entretenimiento.

Así, mientras Pablo Motos, 'El Hormiguero' y su equipo de guion aparecían entre los nominados, nadie del equipo del programa de access prime time de La 1 optaba a ningún galardón. Algo muy sorprendente teniendo en cuenta que en 2024 fueron los grandes triunfadores de dichos premios.

Y es que el pasado año 'La revuelta' se llevó hasta cuatro galardones: mejor presentador, mejor programa de entretenimiento, mejor dirección de programas y mejor guion de entretenimiento. Sin embargo, este año no opta a ninguna de estas categorías lo que llamó mucho la atención de los medios y del público.

Pues bien el motivo por el que ni David Broncano ni 'La Revuelta' ni nadie de su equipo opta a los Premios Iris 2025 es porque no han presentado sus candidaturas, tal y como recoge Informalia. En este sentido, hay que recordar, que en estos premios los académicos votan entre sus favoritos dentro de una lista de candidaturas presentadas por las televisiones, productoras y los propios académicos.

De esta manera, el equipo de 'La Revuelta' y su productora, Encofrados Encofrasa junto a El Terrat, tuvieron tiempo de presentar sus inscripciones entre el 25 de septiembre y el 20 de octubre pero no lo hicieron. En cambio, la productora sí que cuenta con nominaciones para Andreu Buenafuente y el resto del equipo de dirección de 'Futuro imperfecto' así como su equipo de guion.

Con esta decisión, Pablo Motos y 'El Hormiguero' son los grandes beneficiados pues pueden optar a ganar tres galardones frente a sus rivales que quedan fuera este año de esta edición de los galardones que otorga la Academia que dirige María Casado ('Informativos Telecinco').

La entrega de galardones de los Premios Iris se llevará a cabo el próximo 16 de febrero que será emitida por Movistar Plus+ en directo desde el Teatro Real de Madrid.