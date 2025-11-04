'La Promesa', avance capítulo del miércoles 5 de noviembre: Nada es lo que parece entre Ángela y Curro

Manuel entrevista a Don Luis como posible ensamblador y, tras consultarlo con Enora y Toño, se inclina por Ambrosio, pese al desacuerdo entre sus ayudantes. Jacobo se desahoga con Beltrán por su crisis con Martina. Finalmente, se reconcilia con ella y presencia cómo Adriano recibe una nueva carta de Catalina recién llegada a La Promesa.

Leocadia no tiene más remedio que autorizar un viaje de despedida entre Curro y Ángela. El lacayo cree que realmente esconde un plan secreto de fuga de la joven para salvar su historia de amor. ¿Sera así realmente o una falsa esperanza de Curro?

Beltrán, ajeno a la petición de Ángela, cree que están organizando su boda, algo que acaba confesando a Jacobo. Curro se entera de que María Fernández está embarazada, pero Pía le pide que no intervenga.

Simona, Candela, Vera y Lope deciden investigar la publicación no autorizada de las recetas en el periódico. Y Petra intenta ocultar su creciente debilidad física, aunque es evidente que no está recuperada del todo y que no puede desempeñar bien su tarea como ama de llaves de La Promesa.

Avance de 'La Promesa' del capítulo 709 - Miércoles 5 de noviembre

Ángela lleva a Curro a la montaña para despedirse y poder cerrar su relación. Allí, un malentendido pone a prueba su amor. Curro pensaba que ese viaje realmente encerraba un plan de huida de La Promesa, pero acaba desengañado cuando Ángela le dice que esas no son sus intenciones. De modo que nada es lo que parece en esta escapada, siendo todo un revés para el muchacho.

Prueba tras prueba parece estar pasando también Petra con la finalidad de ganarse el favor de Cristóbal. Finalmente, el ama de llaves acaba plantando cara al mayordomo por su insoportable presión.

Adriano reacciona de manera inesperada a la nueva carta de Catalina: confiesa a Martina que no sintió nada al leer el escrito, lo que lo desconcierta profundamente. Cristóbal pregunta a Lope si él es Madame Cocotte. El lacayo lo niega y le confirma que hay un topo que le ha robado las recetas.

Pía sugiere a María Fernández que hable con el padre de su posible hijo, pero ella no está dispuesta. Alonso aconseja a Manuel dejarse guiar por su instinto a la hora de decantarse por un candidato para que fabrique y ensamble sus motores. ¡Es la mejor opción!