Audiencias: La 1 logra su mejor octubre en 14 años, Telecinco el peor de la historia y Antena 3 lidera por 15º mes

La temporada televisiva se adentra y el mes de octubre deja grandes titulares para todas las cadenas, especialmente para La 1 de TVE, que experimenta una gran subida en su mejor momento en 14 años y ha estado muy cerca de igualarse a Antena 3, llegando a empatar a mediados de mes.

Así las cosas, Antena 3 vuelve a ser la cadena líder con un 13,1%, encadenando 15 meses de liderazgo ininterrumpido. Tiene en su haber, una vez más, los programas más vistos de la televisión y consigue su mejor octubre en 3 años. La 1 de TVE (12,3%) sube de forma notable y logra su mejor mes de octubre desde 2011, manteniéndose en la segunda posición. Telecinco (9,4%) sube de forma tímida respecto al mes de septiembre pero no lo suficiente como para lograr el doble dígito, quedándose un nuevo mes por debajo de la barrera psicológica del 10% y anotando, una vez más, su peor octubre histórico.

Entre las segundas cadenas no hay variaciones en la foto finish del ranking. La Sexta obtiene un 5,9%, que le lleva a liderar por 52º mes consecutivo frente a su gran rival, Cuatro, que escala y se queda muy cerca con un 5,8%.

Por grupos, Atresmedia lidera por 30º mes consecutivo con un 25,9%. Le sigue Mediaset España con un 24%. Por su lado, el grupo RTVE registra un promedio del 18% en octubre.

Antena 3 (13,1%) sigue líder y logra su mejor octubre en 3 años

Mika, Pablo López, Malú y Sebastián Yatra en 'La Voz'.

Antena 3 (13,1%) se alza de nuevo como la TV líder y lo hace creciendo respecto a hace un año y una décima más respecto al mes anterior. Una vez más, su dominio queda reflejado en la cantidad de días que ha liderado, sumando más del 75% de victorias de octubre, 80% en lo que va de temporada. Sigue imbatible en Prime Time (14,2%) y mantiene su liderazgo en la Sobremesa (17,8%).

Antena 3 continúa con el top 3 más visto de la TV y líder absoluto, que tiene entre sus protagonistas de nuevo a 'El Hormiguero' (15,9%), 'La ruleta de la suerte' (20,9%) y 'Pasapalabra' (20,4%).

En el horario estelar, destaca el buen arranque de la nueva temporada de 'El 1%' (16%) y el liderazgo de 'La Voz (14,1%), al igual que la correcta llegada de lo nuevo de 'La Ruleta Noche' (11,2%). Por su parte, 'Juego de Pelotas' dijo adiós con una media del 9,9% y 'Emparejados' se despidió por la puerta de atrás. Las series turcas 'Renacer' (10,6%) y 'Una nueva vida' (11,1%) se mantienen en las mismas métricas y 'La Encrucijada' (8,8%) continúa muy débil.

En la sobremesa, destaca 'Sueños de libertad' (14,1%), que continúa siendo la serie más vista de la televisión. Mientras 'Y ahora Sonsoles' (10,3%) se mantiene estable en las tardes.

'Antena 3 Noticias' (19,4%) sigue haciendo historia y sus informativos alcanzan 70 meses consecutivos como líderes absolutos y los más vistos de la TV, logrando unas distancias inalcanzables para sus competidores (+10,6 puntos sobre los informativos de su rival privado y +5,7 puntos sobre los de la cadena pública), y logrando un fuerte crecimiento de más de un punto respecto a hace un año hasta su mejor octubre desde 2021.

La 1 de RTVE (12,3%) obtiene su mejor octubre desde 2011

David Broncano en 'La Revuelta'

Buenas noticias para la cadena pública. Y es que, a pesar de seguir en segunda posición, TVE sube de forma considerable en octubre y marca un notable 12,3%, su mejor mes de octubre en 14 años.

TVE es líder en la madrugada, mañana y tarde. En la mañana (16,5%) tiene su mejor octubre desde 2007, en la tarde (11,4%) desde 2011 y en prime time (12,6%) desde 2012.

'La Revuelta' (13,1%), 'MasterChef Celebrity' (13,7%), 'Late Xou' (11,5%), 'Sin Gluten' (12,8%), 'Futuro Imperfecto' (12,9%), el cine y el fútbol han sido sus grandes bazas en el horario estelar durante este mes. El único gran traspiés ha sido 'Cuánto, cuánto, cuánto', que fue cancelado tras solo dos emisiones en la noche de los sábados con un 8% de cuota.

Grandes resultados en las mañanas con 'La hora de La 1' (19,6%) y ‘Mañaneros 360’ (16,6%), lideres con sus mejores cuotas históricas. Por la tarde, 'Valle Salvaje' (12%) marca récord y 'La Promesa' (13%) continúa brillando. Buenos datos también para 'Directo al grano' (11%) y 'Malas Lenguas' (11,4%) así como 'Aquí la tierra' con su mejor dato desde febrero de 2018 (12,9%).

Los informativos de RTVE se mantienen como segunda opción, con una media de un 13,6%, logrando su mejor dato en octubre desde 2017. El 'Telediario 1' (1.314.000 y 14,7% a través de La 1), con Alejandra Herranz, logra el mayor crecimiento de su historia en octubre y su mejor dato este mes desde 2017. El 'Telediario 2' (1.420.000 y 13%), con Pepa Bueno, logra su mayor crecimiento de los últimos 28 años tras sumar 1,8 puntos respecto a octubre de 2024, logrando con ello su mejor octubre desde 2017.

La 2 (3,1%) crece cuatro décimas frente a octubre de 2024 y anota su mejor dato en este mes desde 2009. En la segunda cadena pública destacan los grandes rendimientos de 'Malas Lenguas' y los concursos 'Cifras y letras' (5,2%) y 'Saber y ganar' (4,1%).

Telecinco (9,4%) no levanta cabeza y sigue bajo mínimos

Tony Spina, cuarto finalista de 'Supervivientes All Stars'

Telecinco no remonta y sus datos marcan cada mes un nuevo récord, en negativo. La cadena de Mediaset sube de forma tímida y obtiene un bajo 9,4%, marcado su peor octubre histórico, y manteniéndose por debajo de la barrera psicológica del 10%, aunque logra hacerse con el liderazgo de la franja del late night (14,3%).

En el horario estelar, lo más destacado es 'Supervivientes All Stars' en sus diferentes noches de emisión con un 18,4% los jueves, un 17,4% los martes y un 13,9% los domingos, así como el buen rendimiento de 'Bailando con las estrellas' (13,1%). '¡De Viernes!' aguanta la competencia (11,6%). Mientras la serie 'La Agencia' (8,1%) no remonta.

Sus tardes siguen débiles. 'El tiempo justo' no progresa mientras 'El diario de Jorge' (10,1%) crece 1,1 puntos respecto a septiembre y alcanza el segundo mejor share de su historia. Por su parte, 'Agárrate al sillón' tampoco termina de despuntar antes de su cambio de horario y anota un 8,1%.

En la mañana, 'El Programa de Ana Rosa' (12,4%) no vive su mejor momento, a pesar mantenerse como el mejor programa diario de la cadena y líder en las televisiones comerciales.

Muy preocupantes los datos de sus espacios informativos. 'Informativos Telecinco' obtiene un ínfimo 8,7%, cayendo a sus peores datos históricos, a una distancia muy grande del Telediario de TVE y de Antena 3 Noticias.

La Sexta gana, por la mínima, a una Cuatro al alza

José Yélamo en 'La Sexta Xplica'.

laSexta (5,9%) sigue líder sobre su principal rival, Cuatro, por 51 meses consecutivos. No obstante, la cadena de Mediaset le pisa los talones de nuevo con un 5,8%.

Este mes, destacan 'Aruseros' (14,9%), 'Al rojo vivo' (8,5%), 'Zapeando' (5,6%), 'Más Vale Tarde' (5,5%), 'laSexta Xplica' (6,1%), 'Equipo de Investigación (6,2%) y 'El Intermedio' (6,6%). laSexta Noticias obtiene un buen 7,5% y 'Salvados' marca un correcto 5,8%. La otra cara de la moneda está en 'Tesoro o Cacharro', que obtiene un bajo 3,3%.

Cuatro, por su parte, marca un 5,8% y obtiene su mejor octubre desde 2017, quedándose a tan solo una décima de su principal rival.

'Cuatro Milenio' (6,9%), Horizonte (8,7%), 'Código 10' (6,1%) son las ofertas que más triunfan en el prime time además del buen rendimiento del cine. Estables datos para 'En boca de todos' (6,5%), 'Todo es mentira' (6,2%) y 'Lo sabe no lo sabe' (4,9%).

GRUPOS: Atresmedia encadena 32 meses consecutivos de liderazgo

Fuente datos: Dos30'

EMISIONES MÁS SEGUIDAS: LA 1 Y ANTENA 3 SE REPARTEN LO MÁS VISTO

Fuente datos: Dos30'

PROGRAMA MÁS VISTO: 'Antena 3 Noticias' y 'El Hormiguero' copan el top 3

Fuente datos: Dos30'

INFORMATIVOS: 'Antena 3 Noticias', líder absoluto

Fuente datos: Dos30'

AUTONÓMICAS: Aragón TV es la cadena autonómica líder

en octubre

Fuente datos: Dos30'

CADENAS DE PAGO: Los canales deportivos lideran

Fuente datos: Dos30'

Audiencias por targets de edad

Fuente datos: Dos30'

¿Qué cadena de televisión lidera por franjas y días?

Fuente datos: Dos30'

Por CCAA: Antena 3 se impone en 8 de las 17 Comunidades Autónomas y La 1 en 7

Fuente datos: Dos30'

TDT: Las cadenas temáticas de Mediaset vuelven a ser imbatibles