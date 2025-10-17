'Sueños de Libertad', avance capítulo del lunes 20 de octubre: una trágica muerte y Andrés, en coma

Desde este viernes nada volverá a ser igual en 'Sueños de libertad'. Después de haber cumplido recientemente 400 episodios y tras consolidarse como la serie más vista de la televisión, la ficción de Antena 3 se encuentra en un punto culmen de sus tramas con el embarazo de Begoña y la explosión que ha puesto la vida de varios personajes en riesgo.

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Andrés reaccionaba con ira al ver que María se puede poner de pie y se marchaba directamente a la fábrica para revisar las calderas. Y María no dudaba en mostrar su preocupación ante Gabriel y Begoña por si puede sucederle algo a Andrés. Tras ello, Begoña decidía ir a la fábrica para saber que está sucediendo y Gabriel no dudaba en acompañarle.

José le proponía a Irene retomar todos sus planes de juventud y que nunca pudieron llegar a cumplir por culpa de don Pedro y le pedía que le ayude a regentar la floristería de sus padres y le decía que siente el mismo amor que sentía por ella pero la secretaria no tiene muy claro si quiere recuperarle. Por su parte, Cristina y Luz tenían una conversación y la perfumista le dejaba claro que su decisión de quedarse no tiene nada que ver con Luis y que no tiene nada de lo que preocuparse.

Joaquín decidía dar el paso y le perdonaba a Irene todo lo que le hizo para ayudar a su hermano. Por su lado, Claudia tomaba la decisión definitiva sobre la propuesta de Raúl y su futuro juntos y la dependienta accedía a marcharse con él a Madrid después de que el ex chófer le pida perdón por haber sido egoísta con ella.

Una vez llegaban a la fábrica, Gabriel intentaba que Begoña no accediera al interior de la sala de calderas y Tasio daba la voz de alarma para desalojar a los empleados para evitar cualquier tipo de desgracia después de que Andrés descubriera que los valores de presión y temperatura podían haber sido manipulados por alguien.

Las calderas estaban al límite y podían explotar mientras Andrés y el encargado de mantenimiento estaban dentro. Cuando Begoña trataba de acudir en su ayuda, Gabriel se interponía y decidía ser él quién entre a la sala para salvar a su primo y al trabajador. Tras ello, Andrés no dudaba en enfrentarse a Gabriel dejándole claro que sabe que es él quien lo ha manipulado todo y el abogado le confesaba la verdad justo cuando saltaban las alarmas y se producía una explosión.

Pero qué ocurrirá en el capítulo 418 de 'Sueños de libertad', que Antena 3 emitirá el lunes 20 de octubre? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 418 de 'Sueños de Libertad'

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', la explosión en la sala de calderas genera una gran conmoción entre todos los trabajadores de la fábrica. Begoña no duda en acceder al interior y Raúl y Tasio le acompañan para tratar de sacar a los tres hombres que estaban dentro. Una vez dentro, confirman los peores presagios: hay un muerto, Benítez, el encargado de mantenimiento.

Por su parte, Gabriel está herido y Andrés aunque está vivo está inconsciente y sepultado. Tras llegar a la fábrica y descubrir lo sucedido, Marta y Damián se quedan completamente consternados y tras sacar a Andrés, el patriarca se traslada al hospital junto a Luz. Y cuando descubre la noticia del estado de Andrés, María se derrumba.

Tras sacar a los afectados, Tasio, Joaquín y Luis acceden a la zona cero de la explosión para ver cómo se encuentra todo. Los tres están completamente desolados pues tras la inyección de dinero que pusieron para las obras de saponificación no saben de donde sacar ahora capital para arreglar la sala de calderas.

Tasio se encarga de llamar a los familiares de Benítez para comunicarles su fallecimiento en la explosión y termina hundiéndose ante Carmen al sentirse culpable de lo sucedido. Mientras, Julia muestra gran preocupación al darse cuenta de que ha pasado algo y Pelayo trata de explicarle lo sucedido alarmando a la niña.

Finalmente, en el hospital, Damián y Begoña reciben a Gabriel tras estar prácticamente recuperado aunque con confusión y alguna herida. Lo peor para los De La Reina es que Andrés se encuentra en coma y no saben lo que puede pasar con él. Damián se queda completamente derrumbado al temer perder a otro de sus hijos y Luz trata de animarle.