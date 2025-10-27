Netflix anuncia la fecha de estreno exacta de 'Ciudad de sombras', la serie póstuma de Verónica Echegui

Neftlix ha lanzado este lunes las primeras imágenes de 'Ciudad de sombras', su nuevo thriller policiaco y que fue la última serie que rodó Verónica Echegui antes de su inesperada muerte el pasado 25 de agosto a los 42 años de edad a causa del cáncer que padecía.

Así, 'Ciudad de sombras' se trata del último trabajo que realizó la actriz y que verá la luz de forma póstuma el próximo 12 de diciembre. Además de Echegui, este nuevo thriller está protagonizado por Isak Férriz ('Asalto al Banco Central', 'El cuerpo en llamas', 'Bajocero').

El reparto de 'Ciudad de sombras' lo completan otros actores de la talla de Ana Wagener ('El inocente'), Manolo Solo ('Tarde para la ira') y Jordi Rico ('Fuerte Apache'). La ficción consta de seis episodios y está basada en la primera novela de Aro Sáinz de la Maza, autor de la tetralogía de 'Milo Malart', publicada por Destino (Grupo Planeta).

El rodaje de la serie se llevó a cabo en diferentes localizaciones de Cataluña y, entre ellas, comprendió icónicos edificios de Barcelona que hacen de la ciudad, un personaje más de la historia escrita por su director Jorge Torregrossa ('El cuerpo en llamas', 'Fariña', 'Intimidad') así como por los guionistas Carlos López y Clara Esparrach.

¿De qué va 'Ciudad de sombras'?

Un macabro crimen ha ocurrido en La Pedrera - Casa Milà: un cuerpo quemado ha aparecido en la fachada del emblemático edificio de Gaudí. El inspector Milo Malart (Isak Férriz), hasta ahora suspendido por indisciplina en los Mossos, regresa a la actividad en la ciudad condal para, de la mano de la subinspectora Rebeca Garrido (Verónica Echegui), tratar de dar con el autor del crimen.