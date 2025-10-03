Macarena Olona pierde los papeles y amenaza a una reportera de TVE: "O te apartas o te aparto"

Si hace unas semanas eran los escoltas de José María Aznar los que increpaban a Esther Yáñez, reportera de 'Directo al grano' para evitar que la reportera pudiera preguntar al ex presidente del Gobierno; este viernes ha sido Macarena Olona la que se ha enfrentado con la periodista del programa que presentan Marta Flich y Gonzalo Miró.

Nada más arrancar, Marta Flich ya lanzaba un dardo a la que fuera portavoz y secretaria general de VOX. "Buenas tardes a todos y a todas menos a Macarena Olona. La ex diputada de Vox ha increpado a una de nuestras reporteras a su llegado a un acto sobre seguridad e inmigración en la Universidad Carlos III de Madrid", empezaba exponiendo la presentadora.

"Sí, sinvergüenza, falta corta o te apartas o te aparto esos han sido algunos de los calificativos que ha tenido para nosotros. Y ojo porque TVE tampoco se libra, ha dicho que es una televisión manipulada y prostituida y todo solo cuando hemos intentado acercarnos para hacerle unas preguntas", explicaba Esther Yáñez sobre lo que le había pasado con Macarena Olona.

Tras ello, 'Directo al grano' emitía un avance del tenso momento entre su reportera y la que fuera líder de VOX en Andalucía. "¿Si la escrachan se volverá a lanzar encima de los manifestantes?", le preguntaba Esther Yáñez antes de que Olona le dijera "que sinvergüenza eres". "Llevas la falda muy corta. ¿Te apartas o te aparto?", le soltaba después la ex política de forma amenazante. "En fin, buen rollito", reaccionaba Gonzalo Miró a la vuelta del avance.

Más tarde, Marta Flich y Gonzalo Miró volvían a conectar con su compañera. "Esther ha estado allí y ha tenido un encuentro por llamarlo de alguna manera con la ex diputada. Esther no parece que Olona y tú vayáis a ser muy amigas, ¿verdad?", le cuestionaba el presentador. "Bueno no acostumbro a ser amiga de las personas que me llaman falda corta o sinvergüenza", le contestaba la reportera.

Nada más llegar Macarena Olona a la universidad y era preguntada por la prensa, entre la que se encontraba Esther Yáñez, que no dudaba en preguntarle de donde sacaban los datos sobre inmigración. "La manipulación informativa que especialmente practica una televisión pública absolutamente prostituida y tomada por el equipo de opinión sincronizada", le soltaba la ex diputada de VOX contra TVE.

Tras ello se veían las imágenes completas del desencuentro entre Macarena Olona y Esther Yáñez. Y la reportera era clara al preguntarle a la política si la estaba amenazando cuando ella le decía de forma desafiante el "te apartas o te aparto" sin recibir respuesta por parte de la ex política.

Posteriormente, Macarena Olona publicaba un mensaje en su cuenta de "X" sobre su desencuentro con la reportera de 'Directo al grano'. "¿Te apartas o te aparto? El equipo de opinión sincronizada de Tele Pedro en lágrimas. Poco les he dicho", escribía. "Yo diría que el insulto es una reacción desadaptada y primaria que tiene la gente cuando no tiene nada que decir ni argumentos y no dice ni una sola verdad", expresaba por su parte Marta Flich tras leerlo en directo.