El último fichaje de Jesús Cintora en 'Malas Lenguas': un cómico muy conocido que trabajó para Risto Mejide

'Malas Lenguas', el programa que presenta Jesús Cintora en las tardes de La 1 y La 2 sigue ampliando su equipo de colaboradores. Si hace unas semanas sumaba a sus filas a la actriz, presentadora y humorista Ana Morgade, ahora el espacio anuncia el fichaje de otro cómico.

Así, RTVE y La Osa Producciones han anunciado este lunes la incorporación del cómico Agustín Jiménez al equipo de 'Malas Lenguas', que lidera Jesús Cintora cada tarde de 17:30 a 19:30 horas en La 2 y de 19:30 a 20:30 horas en La 1.

De esta manera, el también actor se suma a la lista de humoristas que colaboran en 'Malas Lenguas' junto a Ana Morgade, Marina Lobo, Miguel Charisteas, Raquel Hervás, Esther Gimeno, Marcos Mas, Paula Púa, Moi Camacho y Kaco Forns, que se van rotando.

👅 Nuestra coproducción MALAS LENGUAS engrosa desde hoy su plantel de humoristas con Agustín Jiménez. El cómico se incorpora al programa de @JesusCintora para aportar otro punto de vista sobre la actualidad.



¡Bienvenido a bordo, Agustín! @MalasLenguas_Tv https://t.co/pqnrgFzVvY — LA OSA (@laosatv) October 6, 2025

Con su fichaje por 'Malas Lenguas', Agustín Jiménez retomará en cierto modo la labor que ya llevó a cabo en 'Todo es mentira', el programa que presenta Risto Mejide en Cuatro y que también produjo La fábrica de la tele antes de su ruptura con Mediaset y pasara a manos de Vodevil TV.

Asimismo, como actor hemos podido ver a Agustín Jiménez en diferentes series de televisión como 'Atasco', 'Historias de Alcafrán', 'Gym Tony', 'Chiringuito de Pepe', 'Mis adorables vecinos' o 'Lleno por favor' así como en formatos como 'La hora Chanante' y 'La hora de José Mota'.

La incorporación de Agustín Jiménez a 'Malas Lenguas' coincide con el buen momento que atraviesa el formato producido por Big Bang Media (The Mediapro Studio) y La Osa Producciones Audiovisuales. El pasado viernes, el programa de Jesús Cintora marcó su tercer mejor registro de temporada en La 1 (11.2% y 814.000), superando a Telecinco (8.4%), laSexta (6.4%) y Cuatro (5.6%). Además en La 2 hizo su segundo mejor dato de la temporada con un 7.1% y 467.000 espectadores, superando a Cuatro (5%) y laSexta (5%).