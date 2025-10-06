Actualidad

El último fichaje de Jesús Cintora en 'Malas Lenguas': un cómico muy conocido que trabajó para Risto Mejide

por El Televisero

TVE anuncia el fichaje del cómico Agustín Jiménez como nuevo colaborador de Jesús Cintora en 'Malas Lenguas' siguiendo los pasos de Ana Morgade.

Jesús Cintora en 'Malas lenguas'. | TVE

'Malas Lenguas', el programa que presenta Jesús Cintora en las tardes de La 1 y La 2 sigue ampliando su equipo de colaboradores. Si hace unas semanas sumaba a sus filas a la actriz, presentadora y humorista Ana Morgade, ahora el espacio anuncia el fichaje de otro cómico.

Así, RTVE y La Osa Producciones han anunciado este lunes la incorporación del cómico Agustín Jiménez al equipo de 'Malas Lenguas', que lidera Jesús Cintora cada tarde de 17:30 a 19:30 horas en La 2 y de 19:30 a 20:30 horas en La 1.

De esta manera, el también actor se suma a la lista de humoristas que colaboran en 'Malas Lenguas' junto a Ana Morgade, Marina Lobo, Miguel Charisteas, Raquel Hervás, Esther Gimeno, Marcos Mas, Paula Púa, Moi Camacho y Kaco Forns, que se van rotando.

Con su fichaje por 'Malas Lenguas', Agustín Jiménez retomará en cierto modo la labor que ya llevó a cabo en 'Todo es mentira', el programa que presenta Risto Mejide en Cuatro y que también produjo La fábrica de la tele antes de su ruptura con Mediaset y pasara a manos de Vodevil TV.

Asimismo, como actor hemos podido ver a Agustín Jiménez en diferentes series de televisión como 'Atasco', 'Historias de Alcafrán', 'Gym Tony', 'Chiringuito de Pepe', 'Mis adorables vecinos' o 'Lleno por favor' así como en formatos como 'La hora Chanante' y 'La hora de José Mota'.

La incorporación de Agustín Jiménez a 'Malas Lenguas' coincide con el buen momento que atraviesa el formato producido por Big Bang Media (The Mediapro Studio) y La Osa Producciones Audiovisuales. El pasado viernes, el programa de Jesús Cintora marcó su tercer mejor registro de temporada en La 1 (11.2% y 814.000), superando a Telecinco (8.4%), laSexta (6.4%) y Cuatro (5.6%). Además en La 2 hizo su segundo mejor dato de la temporada con un 7.1% y 467.000 espectadores, superando a Cuatro (5%) y laSexta (5%).

