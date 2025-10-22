El importante acuerdo de RTVE con el que Disney vuelve a la TDT diez meses después

Fue el 6 de enero cuando Disney Channel despareció de la TDT tras 27 años de emisión. Ahora diez meses después, parte de Disney regresará a la televisión en abierto gracias al acuerdo que han alcanzado la compañía y RTVE para que el contenido de Disney Junior se pueda ver a través de Clan.

Así, el canal infantil de RTVE incorporará a su programación un bloque con contenido y series de Disney Junior de lunes a domingo dos veces al día en una clara apuesta de la cadena pública por ofrecer contenidos de calidad para su público preescolar.

A partir del 31 de octubre, Clan emitirá una selección de las mejores series de Disney Junior, dirigidas a la audiencia en edad preescolar. Este nuevo espacio incluirá títulos emblemáticos como 'La casa de Mickey Mouse', 'Spidey y su superequipo', 'Superkitties' o 'Doctora Juguetes', entre otros, ofreciendo entretenimiento de calidad para el público infantil.

Así será la programación de Disney Junior en Clan

Esta franja de programación podrá disfrutarse en el canal infantil de RTVE a las 7:40h y a las 16:30h de lunes a viernes y los fines de semana de 9:10h y 16:40h. La iniciativa surge a través de un acuerdo estratégico entre Disney y RTVE, que busca enriquecer la oferta infantil de Clan con contenidos reconocidos internacionalmente por su calidad, creatividad y enfoque pedagógico.

El director de Televisión Española, Sergio Calderón, señala que "en la televisión pública estamos viviendo un cambio de ciclo y, como dice nuestro claim actual, somos ‘Imparables’. Y en esta nueva senda, queremos ser la tele de todos y todas, también la de los más pequeños de la casa. Al integrar la oferta de Disney Junior en nuestra programación, ofrecemos la gran ventana de Clan para que las nuevas generaciones crezcan de la mano de estos personajes entrañables y de los valores que transmiten".

Por su parte, Yago Fandiño, director de Contenidos Infantiles de RTVE, considera que "la llegada del bloque Disney Junior a Clan supone completar la que, a día de hoy, es la mejor oferta preescolar de la televisión española en abierto. Las familias españolas se muestran cada vez más preocupadas no sólo por lo que ven sus hijos e hijas, si no por cómo y dónde lo ven. Y ese es el objetivo principal de Clan: los mejores contenidos en plataformas seguras y gratuitas para todo el mundo".

En palabras de Vincent Sourdeau, vicepresidente de programación y compras de Disney Channel Iberia, "estamos encantados de colaborar con RTVE para hacer llegar nuestro universo de Disney Junior a Clan. Este nuevo bloque de programación refuerza nuestro compromiso con el público preescolar en España, y ofrece contenidos que combinan entretenimiento, creatividad y calidad. Series como ‘Spidey’ y ‘La casa de Mickey Mouse’ son solo una muestra del tipo de historias que queremos compartir con las familias cada día".