El histórico corresponsal de Antena 3 Antonio Pelayo, denunciado por presunta agresión sexual: los detalles del caso

El histórico sacerdote y reportero Antonio Pelayo, de 81 años de edad, corresponsal de Antena 3 en Roma, ha sido denunciado por una supuesta agresión sexual ocurrida, al parecer, en los días posteriores a la muerte del Papa Francisco. Tal y como adelanta el diario italiano Corriere della Sera, un hombre de 40 años de edad, también periodista, interpuso una denuncia ante la policía asegurando que le intentó forzar para mantener una relación íntima no consentida, tras invitarle a cenar en su domicilio.

Los hechos habrían ocurrido un mes después de la muerte del Papa Francisco y tras el cónclave en el Vaticano para elegir a su sucesor. Antonio Pelayo y su denunciante se habrían conocido haciendo sus respectivas coberturas desde Roma. Ambos entablaron una amistad que desembocó en una cena en casa del corresponsal de Antena 3, algo normal entre amigos. Semanas después, el 23 de mayo, tuvo lugar un segundo encuentro en el que se produjeron, según el citado medio, los hechos denunciados.

En la denuncia se explica que, tras rechazar una copa de whisky, el denunciante sufrió un excesivo acercamiento por parte de Pelayo, hasta llegar a invadirle físicamente y generar una situación bastante violenta para él. Tras lo cual, la persona que interpuso la denuncia, huyó de la casa del sacerdote vallisoletano. Una vez procesó todo lo ocurrido, se vio tan afectado que tomó la decisión de abandonar Roma y trasladarse a vivir a otra ciudad por miedo a volver a encontrarse de nuevo con él.

La Fiscalía de Roma imputa a Antonio Pelayo por agresión sexual

Tras varios meses de trabajo para esclarecer lo sucedido, la Fiscalía de Roma ha cerrado la investigación preliminar y ha presentado cargos por agresión sexual contra Antonio Pelayo, actualmente imputado. Según siempre el diario italiano Corriere della Sera, finalmente el corresponsal de Antena 3 habría pedido perdón al denunciante al entender que su comportamiento no fue el más adecuado. El caso ha quedado a disposición del tribunal competente, como así indica el citado medio.

Natural de Valladolid, Antonio Pelayo ha trabajado durante más de 30 años como corresponsal en el Vaticano. Se ordenó sacerdote en Madrid en 1968 y, dos años después, se graduó como periodista. Ha trabajado para diversos medios de comunicación, como el diario 'Ya', el semanario 'Vida Nueva', Antena 3 y Cope. Desde 1990 cubre la información relacionada con el Vaticano y la Iglesia Católica para Antena 3.

Durante su extensa trayectoria como reportero, ha acompañado a los papas Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco en numerosos viajes internacionales. Además, es consejero eclesiástico de la embajada española en la Santa Sede y colabora en medios como la revista 'Vida Nueva' y Atresmedia.