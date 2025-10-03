El ganador de 'La Voz' Javi Crespo destapa en 'OT 2025' lo que sucede a quienes ganan el concurso de Antena 3

Este año se ha dado una circunstancia muy extraña en 'OT 2025'. Y es que uno de los concursantes que ha entrado a la academia, Javi Crespo, es un viejo conocido pues fue el ganador de 'La Voz' en Antena 3. Es cierto que no es la primera vez que un rostro que ha pasado por 'Factor X' o por 'La Voz' se cuela en el formato musical que presenta Chenoa pero es poco común que el que lo haga haya sido ganador del otro talent musical.

Javier Crespo sabe muy bien lo que es el mundo de la televisión y de los talent musicales. Primeramente pasó por 'La Voz Kids' donde llegó a ser finalista de su sexta edición en 2021 y posteriormente participó en la novena edición de 'La Voz' un año después. Una edición en la que además se proclamó ganador en el equipo de Antonio Orozco.

Sin embargo, pese a ser ganador de 'La Voz', Javier Crespo ha querido probar suerte en 'OT 2025' sabiendo que la repercusión que suelen tener los concursantes del talent de Gestmusic es muy diferente a la que tienen los que pasan por el programa que presenta Eva González. Y asó lo ha dejado claro dentro de la academia donde ha llegado a decir que "no está pensado para sacar artistas".

Javi Crespo habla de su paso por 'La Voz' en la academia de 'OT 2025'

Así, Crespo se abría con su compañera María Cruz cuando esta le preguntaba por su experiencia en 'La Voz' cuando estaban descansando en la terraza de la academia. "Justo el año que empecé a sacar música, ellos estaban saliendo también de aquí y con la repercusión te quedas loco", explicaba el cordobés aludiendo a los concursantes de 'OT 2023'.

En ese sentido, Javi Crespo diferenciaba como la repercusión que te da 'Operación Triunfo' no tiene nada que ver con la de 'La Voz' aunque él aseveraba que él había corrido algo más de suerte que otros ganadores o participantes del talent de Antena 3. "Los vídeos funcionaron bien en Instagram, pero luego se desinfla muy rápido. Es un programa que no está pensado para sacar artistas ni mucho menos", sentenciaba al recordar que en 'La Voz' sales dos minutos a cantar y ya no vuelves a aparecer hasta la siguiente fase.

Cabe recordar que además en la edición en la que Javier Crespo participó en 'La Voz coincidió además con dos de las concursantes de 'OT 2023': Salma Díaz y Chiara Oliver. Y además la primera de ellas formó parte del mismo equipo que el de Lucena al coincidir en el team de Antonio Orozco.

Tras ello, María Cruz se interesaba por saber cómo gestionó Crespo el tema de las redes sociales tras salir de 'La Voz'. "Tú imagínate que no tienes nada y te vas a tu casa, ¿qué contenido haces?", le repreguntaba el andaluz a su compañera. "Vale, cuando estoy haciendo música superguay. ¿Pero cuándo vuelves y estás en tu casa estudiando? A veces me pasa eso. Como he sacado música de forma esporádica, el resto del tiempo cuesta una barbaridad subir cosas", añadía.