Drama colosal en Mediaset: La tarde de Telecinco se sume en el mayor desastre tras sus últimas audiencias

Telecinco vuelve a ser noticia por su desolador panorama en audiencias en la tarde. La cadena no levanta cabeza en una de las franjas más importantes después de numerosas pruebas, y el cierre de mes de septiembre (el peor de su historia) ha arrojado unos resultados calamitosos y difícilmente soportables.

Sus tres ofertas vespertinas se hundieron estrepitosamente este martes, 30 de septiembre, con cifras realmente dramáticas. 'El tiempo justo' se acercó al mínimo histórico del pasado miércoles (7,6%) al cosechar su segundo peor registro con un 7,9% y 593.000 espectadores.

Así, el programa liderado por Joaquín Prat, producto troncal de la tarde de Telecinco, confirma su desastrosa acogida. Esto es un verdadero palo para el canal de Mediaset, cuya dirección pretendía mejorar los datos de 'Tardear' con el veterano comunicador, pieza clave en la empresa, como apuesta a caballo ganador.

Sin embargo, esas expectativas se han diluido y la situación del formato es crítica. Muy crítica. Y su horizonte está muy lejos de ser claro. Aun así, para que se hagan una idea del drama antes apuntado, ese paupérrimo 7,9% de 'El tiempo justo' fue lo más competitivo en Fuencarral en la tarde de ayer.

Posteriormente, 'El Diario de Jorge' se descalabró a un mísero 7,7% de cuota de pantalla y a apenas medio millón de telespectadores. El programa de testimonios conducido por Jorge Javier Vázquez marca mínimo en lo que llevamos de temporada y, ojo, porque asistimos también a su peor resultado desde que se reubicó en el tramo de 18:30 a 20:00 horas; lo que es todavía más alarmante.

Por último, 'Agárrate al sillón' empeoró las ya devastadoras métricas de 'El tiempo justo' y 'El Diario'. El concurso, que definitivamente parece muerto y enterrado, obtuvo un 7,1% de share y congregó a 654.000 seguidores. Creció en espectadores respecto a su telonero por el aumento de consumo, pero descendió en cuota por la gran competencia a esa hora.

Competencia de la que le separó un abismo descomunal. Frente al fallido game show comandado por Eugeni Alemany, 'Pasapalabra' volvió a arrollar en Antena 3 con un 20,7% y más de 1,8 millones de televidentes y 'Aquí la tierra' alcanzó un destacado 12,1% con más de 1,1 millones en La 1 de TVE.

Esta fatídica tarde de martes en Telecinco tuvo una incidencia directa en los 'Informativos 21 horas', que atraviesan el peor momento de su historia. La edición presentada por Carlos Franganillo se sumió en el desastre con un 7,1% frente al 19,4% de 'Antena 3 Noticias' con Vicente Vallés y el 12,6% del 'Telediario 2' con Pepa Bueno; doce y casi seis puntos de ventaja respectivamente.

En cambio, ante el fiasco sin paliativos de 'El tiempo justo' del que previamente hablábamos, quien sí ha acertado de pleno es TVE con el programa 'Directo al grano' de Marta Flich y Gonzalo Miró, que tras el récord del lunes (12,6%) continuó su notable rendimiento con un 11,4%, siendo su segundo mejor registro histórico.

🎯 Siguen los buenos datos para #DirectoAlGrano en @La1_tve y es que ayer firmó un excelente 11.4% de share y más de 900.000 espectadores de media



✏️ Más de 2.6 millones de espectadores pasaron ayer por el programa que roza el 34% de fidelidad #QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/NVbAm6fI0X — Dos30' (@Dos30TV) October 1, 2025

A continuación, 'Valle Salvaje' firmó un 12,3%, 'La Promesa' un 12,5% y 'Malas lenguas' un 10,3%. En cuanto a Antena 3, 'Sueños de libertad' repitió liderazgo una jornada más (13,7%) pero 'Y ahora Sonsoles' perdió fuelle (10,5%). Aun así logró mantenerse por encima del doble dígito del que Telecinco se aleja.