A Sarah Santaolalla no le tiembla la voz y apela a la ilegalización de VOX en TVE: "Es un partido fascista"

Sarah Santaolalla, el gran descubrimiento de la temporada como analista política en televisión, ha clamado por la ilegalización de VOX, el partido de extrema derecha presidido por Santiago Abascal, en su última colaboración en 'Mañaneros 360' con Javier Ruiz.

El programa matinal de La 1 de TVE, líder de audiencia de forma incontestable sobre todos sus competidores y referencia informativa para el público por su laureado periodismo, ha abordado la gran tensión que se ha registrado este fin de semana en el barrio madrileño 'El Cañaveral' por el enfrentamiento de 'Núcleo Nacional', un grupúsculo neonazi, con vecinos reales de ese lugar.

La citada organización convocó una manifestación en esa barriada por la construcción de un centro de acogida para personas sin hogar. Y en esa concentración hubo discursos y cánticos en contra de la inmigración y mucho odio; prueba del alarmante avance de la ultraderecha.

Ante todo esto, en 'Mañaneros 360' se ha debatido sobre si habría que ilegalizar ese tipo de manifestaciones y de bandas fascistas que no hacen más que incentivar la crispación social y si existen instrumentos jurídicos para ello. También se ha planteado si es la provocación una estrategia.

"Claro que es una provocación porque no son vecinos de los barrios, son organizaciones y grupos fascistas que se organizan y van a los barrios, y saben dónde ir y dónde acosar. Ninguno vive en esas zonas, pero se acerca a barrios humildes y obreros para culpar de los males, de los delitos y de la inseguridad al inmigrante, que es lo fácil", ha señalado tajante Sarah Santaolalla.

"Y eso es lo que hacen estos grupos fascistas y lo llevan haciendo desde hace mucho tiempo como en Torre-Pacheco o en Jumilla. Y es lo que seguirán haciendo si se permite, primero, la convocatoria y, segundo, si no se ilegaliza a esta panda", ha clamado la colaboradora sin remilgos desde La 1 de TVE.

Por último, Sarah Santaolalla ha endurecido su discurso cuando, sin titubeos, ha apelado a la ilegalización de VOX. "Que esta panda, no nos engañemos, también está en el Congreso de los Diputados con un carnet de diputado y se llama VOX, que VOX es un partido fascista y debería ser ilegalizado", ha sentenciado bien alto y claro.