Un colaborador de 'Mañaneros' se enfrenta así a Javier Ruiz en directo: "Te pido que me trates con respeto"

El último tramo de 'Mañaneros 360' ha estado marcado por la tensión este jueves tras lo ocurrido entre Javier Ruiz, Mariano Alonso y Jesús Maraña. Todo, en mitad del debate sobre quién manda en el Partido Popular y dónde queda Feijóo después del tono beligerante que ha adoptado Isabel Díaz Ayuso en defensa de Israel, Un tono que desdibuja al líder del PP nacional, con un discurso más tibio.

En medio de esa tertulia, Mariano Alonso ha denunciado "aspavientos maleducados de Jesús Maraña" mientras él hablaba. "No creo que haya sido maleducado", ha respondido el aludido. "Has hecho un aspaviento impertinente", ha insistido Mariano.

"Yo hago los gestos que me salen de manera natural, ¿pero que me acuses de maleducado? Hombre, por favor", ha contrariado Maraña. "Mariano, por Dios, tú crees que eso es un aspaviento... No saquéis tarjeta amarilla porque no", ha mediado Javier Ruiz, que entendía que Mariano Alonso estaba exagerando la situación.

"No le doy importancia, pero has hecho un aspaviento impertinente y me ha sorprendido viniendo de ti", ha reiterado. "Yo hago los gestos que me salen de manera natural porque no practico ni ensayo, pero en ningún caso se puede interpretar como una mala educación hacia ti", se ha defendido Jesús Maraña.

Javier Ruiz ha intentado pacificar el ambiente pero unas palabras de Juanlu Sánchez, subdirector de ElDiario.es, al despedirse de su conexión telemática con 'Mañaneros 360' ha echado más leña al fuego. "Un abrazo a Maraña, que lo he visto torear en plazas peores y no ha hecho nunca, nunca un mal gesto", ha dicho, sacando la cara por él.

"El compañero Sánchez no estaba en esta mesa", ha reprochado Mariano Alonso ante un Javier Ruiz que necesitaba continuar con el programa y no enrocarse en esa disputa estéril. "Mariano, déjame hablar hombre", le ha reclamado. "Es que ha hecho una referencia a una cosa que yo he dicho y yo estoy en esta mesa", le ha replicado.

"Disculpen un momentito, Mariano toma el control en Televisión Española", le ha espetado con sorna Javier Ruiz, visiblemente molesto. "No, Javier, te pido por favor que no hagas caricaturas. El compañero se ha referido a una cosa que ha pasado en esta mesa cuando él no ha estado en esta mesa", le ha confrontado Mariano Alonso.

"¿Y qué? Está viendo. ¿Pero qué te está pasando hoy Mariano?", se ha preguntado el presentador de TVE. "Te pido por favor que me trates con respeto", ha vuelto a encararse el colaborador. "Todo el respeto del mundo tienes", le ha contestado Ruiz.

"Simplemente digo que el compañero que estaba fuera (Juanlu Sánchez) técnicamente es imposible que haya visto lo que ha pasado en esta mesa", ha apostillado Mariano. "¿Podemos pasar de un incidente que yo creo que es absolutamente menor?", ha reclamado Javier Ruiz, tratando cambiar de asunto.