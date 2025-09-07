'Sueños de libertad', avance semanal del 8 al 12 de septiembre: el maltrato a Digna y una trágica muerte

'Sueños de libertad' se encuentra en un momento convulso después de que Digna haya descubierto la verdadera cara de don Pedro y su enfermedad. Mientras, Gabriel sigue ganándose poco a poco a Begoña mientras ve cumplidos sus planes de vengarse de los De La Reina. Por su lado, Marta sigue hundida tras la inesperada marcha de Fina.

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Luz le aclaraba a Joaquín y Luis que el cáncer de don Pedro es irreversible y que antes o después va a tener que delegar sus responsabilidades en la fábrica. Paralelamente, Joaquín decidía ocultarle a Luis todo lo que Digna le contó sobre don Pedro pues bastantes problemas tiene con su crisis matrimonial con Luz. A quién sí le contaba todo es a Gema.

Julia le confesaba a Begoña los planes de María para convertirse en madre y de adoptar a un hijo. Mientras, Andrés parecía tener claro cada vez más que sería un grave error adoptar a un niño pues la falta de amor en su matrimonio sería un obstáculo para criar a un hijo hundiendo a su mujer. Después, Begoña compartía la noticia con Luz y ella le dejaba claro que sería un error pero la enfermera dejaba claro que quiere mantenerse al margen.

Irene empezaba a sospechar que su hermano don Pedro no está bien y Luz le recomendaba que debe hablar con él lo antes posible, haciendo que sus sospechas sobre su verdadero estado aumenten aún más. Por su lado, don Pedro se negaba a dejar su puesto de director y no dudaba en volver a humillar a Joaquín.

Gabriel conseguía cerrar un acuerdo clave con los trabajadores ofreciéndole una gran indemnización a cambio de no ir a juicio y dejaba entrever a Damián y Andrés que quizás podrían deberían vender alguna propiedad para poder pagarles. Pese a todo, Damián le agradecía su trabajo a su sobrino. Por su parte, Gaspar le dejaba claro a Gema que lo mejor es que no deje la tienda por la cantina porque es una ruina.

Marta se volvía a refugiar en su diario volviendo a escribir sin parar de pensar en Fina. Por último, Damián recibía en su casa a Carmen, Ángela y Tasio pero de nuevo lejos de calmar las aguas todo vuelve a estallar por los aires cuando Tasio trata de defender a don Pedro generando un momento de tensión e incomodidad.

¿Pero qué va a pasar la próxima semana en 'Sueños de libertad'? No te pierdas todas las tramas que transcurrirán en la serie de Antena 3 esta semana del lunes 8 al viernes 12 de septiembre:

Capítulo 388 de 'Sueños de libertad' - Lunes 8 de septiembre

Irene y Digna en 'Sueños de libertad'

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', en casa de los Merino hay mucha preocupación por la enfermedad de don Pedro mientras Joaquín no se ve capaz de contarle a su hermano Luis todo lo que le desveló su madre sobre la verdadera cara de Carpena. Paralelamente, Digna y don Pedro siguen con un tenso enfrentamiento en casa después de que ella le contara toda la verdad a Joaquín. A su vez, Gema le deja claro que tienen que sacar a su madre de esa casa cuanto antes.

Por si la crisis en la fábrica no fuera suficiente reciben un nuevo mazazo con una inspección sanitaria que podría destapar todo el escándalo de la saponificación. Ante este grave problema, Damián se ve obligado a unirse a Don Pedro para tratar de sacar adelante Perfumerías De La Reina. Con toda esta mala situación, Damián sigue acercando posturas con Manuela y busca su apoyo después de su último enfrentamiento con Tasio.

Digna le confiesa a Irene que su hermano padece un cáncer terminal y que le queda poco tiempo de vida. La secretaria se hunde al saber toda la verdad y no saber si va a ser capaz de perdonar a su hermano por todo el daño que le ha hecho. Tras ello, no duda en apoyarse en Cristina, que no duda en tratar de indagar sobre la enfermedad de su tío.

Por otro lado, Cristina decide confesarse con Claudia y le cuenta lo de su beso con Luis. Tras su conversación, la dependienta cree que su compañera se ha enamorado de su jefe con lo que eso puede suponer. Por su parte, la relación entre Luis y Luz sigue muy tensa pues ambos actúan con frialdad.

Gabriel trata de animar a María para que no tire la toalla con su decisión de adoptar a un niño pues es la única opción para retener a Andrés a su lado. Precisamente, Julia no duda en tratar de convencer a su tío de que le gustaría tener un primo con el que jugar. Tras ello, Andrés descubre que María sigue siendo la misma manipulando a la niña para conseguir sus objetivos.

Capítulo 389 de 'Sueños de libertad' - Martes 9 de septiembre

Digna y Damián en 'Sueños de libertad'

La tensión entre Damián y Tasio no para de crecer y por ello el patriarca le pide a Ángela que por favor se quede en Toledo para conseguir reconducir la situación entre ambos. Así, Damián cree que Ángela puede conseguir devolver la armonía familiar después de dejarle claro que don Pedro está utilizando a su hijo. Tras ello, Ángela trata de hacerle ver a su hijo que don Pedro no es trigo limpio.

Tras enterarse por su madre de toda la verdad sobre don Pedro, Joaquín no duda en plantarle cara a Irene y le deja claro que nunca le va a perdonar el daño que le ha hecho a toda su familia. Y aunque ella trata de conseguir su perdón es en balde porque el Merino no da su brazo a torcer. Por su parte, Luis intenta que la relación con Cristina vuelva a ser la de antes de darse el beso y finalmente decide contarle a Luz que Cristina le besó.

Marta mueve ficha y cita a Miguel Ángel Vaca en su casa para saber si el todavía gobernador civil sigue apoyando a su marido y pedirle que por favor medie ante la inspección sanitaria que podría hundir el legado de Perfumerías De La Reina pero su presión sirve de poco.

Digna acude a visitar a Julia y se reencuentra con Damián. La mujer trata de ocultarle todo lo sucedido con don Pedro aunque sus gestos la delatan. Tras ello, Damián no duda en mostrarle todo su apoyo provocando que los sentimientos que tenía Digna hacia su cuñado se reaviven. Después, Damián acude a ver a don Pedro y al comprobar que no está en condiciones le exige que dimita pero el Carpena se niega a dejar su puesto.

María no se da por vencida en su intención de adoptar a un niño y decide pedirle ayuda a don Agustín para que pueda convencer a Andrés para que cambie de idea y acepte lo de la adopción. Paralelamente, María trata de limar asperezas con Begoña y le tiende la mano a su cuñada para que Andrés siga viendo que ha cambiado.

Finalmente, cuando don Pedro descubre que Digna se ha visto con Damián tiene un fuerte ataque de celos y termina reaccionando con violencia contra su mujer. Tras un fuerte forcejeo entre ambos, Digna termina dándose un golpe con la puerta.

Capítulo 390 de 'Sueños de libertad' - Miércoles 10 de septiembre

Digna y don Pedro en 'Sueños de libertad'

La salud de Don Pedro pone en jaque la estructura de poder familiar. Damián cree que es el momento adecuado para volver a recuperar el poder que perdieron en la fábrica y no duda en aprovecharlo. El problema es que la situación de Perfumerías De La Reina es crítica independientemente de que don Pedro se pueda morir pues la situación financiera de la empresa es grave y la investigación de sanidad no ayuda.

Después de que Luis le confesara lo del beso a Luz la relación entre ambos sigue siendo tensa. La doctora cree que ese gesto de su marido con Cristina significa algo más que un simple beso y no duda en compartir sus dudas con Begoña y teme que su matrimonio pueda terminar rompiéndose. Por su parte, Cristina se entera de que Luis le ha contado lo del beso a su mujer y se siente traicionada por él.

Ángela trata de hablar con don Pedro para descubrir cuáles son sus verdaderas intenciones con Tasio y este encuentro solo sirve para que la mujer se sienta humillada por el empresario. Tras ello, don Pedro decide contarle a Tasio lo sucedido con su madre y además le revela que está gravemente enfermo y que quiere que él sea su sucesor. Después, Tasio termina enfrentándose con su madre por meterse en su vida y le pide que se vaya de Toledo.

Don Pedro trata de reconducir su relación con Digna pero ella le deja claro que han llegado a unos límites que no pueden continuar y que le ha tenido engañada todo este tiempo. Tras el fuerte golpe que recibió, Digna trata de mantenerse escondida para evitar que alguien la vea y más cuando ve que Cristina acude a su casa para saber cómo está don Pedro.

Don Agustín no duda en visitar a Andrés para tratar de convencerle que acceda a adoptar a un hijo con María. Tras ello, Andrés se encara con su mujer harto de sus manipulaciones y su juego sucio para salirse con la suya y le deja claro que su matrimonio está roto y que no piensa adoptar en esas condiciones.

Capítulo 391 de 'Sueños de libertad' - Jueves 11 de septiembre

Don Pedro en 'Sueños de libertad'

Don Pedro sigue manipulando a Digna y le pide que oculte el moratón que prueba el tipo de persona que es. Ella accede a sus amenazas y trata de taparse el golpe con maquillaje pero al ver que es insuficiente, le prohíbe que acuda a casa de sus hijos y que vea a nadie.

Claudia es testigo del desdén de Luz hacia Cristina y la perfumista termina contándole a su amiga que la doctora ha descubierto lo de su beso con Luis. Y por si fuera poco, Cristina confiesa que siente algo más que una simple amistad hacia su jefe. Mientras, en la cantina crece la preocupación entre los trabajadores por el cierre de la fábrica. Por si fuera poco, la incertidumbre en la directiva lleva a tener que ampliar el capital por la falta de liquidez.

Por su lado, Tasio se debate entre advertencias y ofrecimientos mientras su entorno le exige definirse. Después de la advertencia de Joaquín sobre Carpena se debate si aceptar que don Pedro asuma su parte o no al no tener dinero. Mientras, los hermanos Merino llegan a la conclusión de que no tienen el dinero suficiente para poder sufragar lo que se les exige.

Claudia se entera de que don Pedro está muy enfermo y decide ir a visitarlo. El empresario no duda en abrirse en canal con la que fue su nuera y termina haciendo examen de conciencia por lo mal que ha actuado siempre. Una conversación que Digna escucha al otro lado de la puerta.

Ante la tensión entre los de La Reina por la situación de la empresa, María intenta influir en Damián a través de Gabriel para conseguir cumplir sus planes. Paralelamente, Begoña y Andrés acercan posturas por el estado del ex militar con lo de la adopción. Y finalmente, Tasio recibe la peor noticia al saber que el autobús en el que viajaba su madre ha tenido un accidente en el que ha habido muchos heridos y muertos.

Capítulo 392 de 'Sueños de libertad' - Viernes 12 de septiembre

Luz, Luis y Begoña en 'Sueños de libertad'

María sigue moviendo sus hilos para conseguir que Damián ponga el dinero que se necesita para la ampliación del capital de la empresa de la parte de las acciones de Julia. Para lograrlo no duda en dejarle ver que o lo pone él o se lo pediría a don Pedro. Paralelamente, María siente que cada vez es más difícil ocultar que ha recuperado movilidad en sus piernas y que su enfermera Olga terminará descubriéndolo y Gabriel no duda en despedirla.

Luis se presenta en el dispensario tratando de salvar su crisis matrimonial pero Luz sigue mostrándose esquiva con él. Mientras, Begoña trata de hacer ver a su amiga que Luis no siente nada por la perfumista y que solo fue un simple beso. Tras ello, Luis le avisa a Cristina que ha decidido trabajar con Daniel en el nuevo perfume y le encarga a ella que trabaje mano a mano con Paco.

Claudia se muestra muy preocupada al ver que don Pedro está más solo que nunca precisamente cuando más necesita tener a la gente a su lado. Y para ello no duda en tratar de ayudar al que fue su suegro para recuperar la relación con sus seres queridos. Algo que no le será fácil. Precisamente, Irene y Cristina siguen muy preocupadas por el destino de José y lo que pudo hacer don Pedro con él.

Por su lado, Tasio descubre los peores presagios pues su madre falleció en el accidente del autobús. El adjunto a la dirección se niega a marcharse a casa y prefiere seguir trabajando. Aunque la culpa y el dolor se apoderan de él pues la última vez que vio a su madre discutió con ella y fue quien le pidió que se marchara al pueblo. Después, Carmen no duda en acudir a avisar a Damián de la muerte de Ángela y tras ello tanto Damián como don Pedro tratan de pedirle a Tasio que se marche a casa y le muestran todo su apoyo.

Un nuevo movimiento urbanístico podría alterar el equilibrio entre las familias, pero necesita apoyo político. Mientras, Marta sigue hundida por los recuerdos de Fina y la De La Reina se encierra cada vez más en sí misma provocando la preocupación de toda su familia y Begoña no duda en tratar de ayudarla para evitar que entre en un círculo vicioso. Por último, preocupada por la desaparición de Digna, Gema decide visitarla en su casa. Tras ello, don Pedro se propone ayudar a los Merino a pagar el dinero que necesitan para la ampliación de capitales pero Digna se niega a recibir su ayuda y él vuelve a sufrir un ataque.