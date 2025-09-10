RTVE seguirá siendo la casa de la Selección y compra los derechos del Mundial 2026 en abierto

RTVE quiere seguir siendo la casa de la selección y del fútbol y tras haber emitido la Eurocopa 2024 y ofrecer todos los partidos de La Roja, ahora RTVE ha confirmado que ha llegado a un acuerdo con la FIFA y Mediapro para la compra del Mundial de Fútbol 2026, que se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio en Estados Unidos, Canadá y México.

Cabe señalar que es la primera vez que un mundial se celebrará en tres países distintos. De hecho, la Copa del Mundo de 2026 pasará a la historia por ser la más extensa hasta la fecha. Competirán 48 selecciones —16 más que en la última edición celebrada en Catar— repartidas en 12 grupos. Se jugarán 104 partidos, un 62% más que en 2022, en 16 sedes distintas: once en Estados Unidos, tres en México y dos en Canadá.

El torneo arrancará el 11 de junio con el partido inaugural en el Estadio Azteca de Ciudad de México, donde debutará la selección anfitriona. La final se disputará el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York. Y ambos partidos entran dentro del acuerdo que ha firmado TVE.

RTVE emitirá un partido por jornada y todos los de España

Al ser un acuerdo con Mediapro, que es la poseedora de todos los derechos del Mundial de Fútbol 2026, RTVE se encargará de un partido por cada jornada de la competición, destacando todos los que dispute la selección española y los más importantes del torneo.

De esta forma, RTVE emitirá el partido inaugural, los principales partidos de octavos y cuartos de final, las dos semifinales y los partidos por el tercer y cuarto puesto y la final del 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York.

Con ello, RTVE será la encargada de emitir los partidos más importantes del Mundial de Fútbol 2026 en abierto. Mientras que Mediapro es la que tendrá los derechos de toda la copa del mundo y está previsto que lance un canal 24/7 con la cobertura más completa de la cita internacional que podrá seguirse en la plataforma GolStadium que se pondrá a disposición de los operadores de pago.

España, entre las favoritas para el título

Cabe decir que España llegará al Mundial con grandes sensaciones después de haber arrasado a sus rivales en los partidos de clasificación que ha emitido recientemente La 1 frente a Bulgaria y Turquía. Todo apunta a que nuestra selección será cabeza de serie en el sorteo final, previsto para el 5 de diciembre en el Centro Kennedy de Washington.

España cerró 2024 como tercera selección en el ranking FIFA tras Argentina y Francia y es una de las 8 selecciones del planeta que han ganado la Copa del Mundo junto a Brasil, Alemania, Italia, Argentina, Francia, Uruguay e Inglaterra desde su primera edición en 1930.