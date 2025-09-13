¿Quién es Tania Medina, de 'La Isla de las Tentaciones' y 'Supervivientes' a 'Bailando con las Estrellas'?

Tania Medina es concursante de 'Bailando de las Estrellas' junto a Bárbara Rey, Anabel Pantoja, Blanca Romero, Sara Escudero, Nerea Rodríguez, Pepe Navarro, Manu Tenorio, Iago García, Jorge González, Matías Roure y Aless Gibaja. Un casting, sin duda, explosivo.

Nacida en Las Palmas de Gran Canaria, tiene 27 años y es modelo y creadora de contenido en RRSS. Estudió derecho, pero su sueño ha siempre sido la moda. En 2019 concursó en el certamen Miss Mundo España, en el que consiguió el título de primera dama de honor y donde conoció a Alejandro Nieto, su actual pareja. También participó en otros certámenes como Miss World Spain o en Miss World Tenerife.

Pero lo que le hizo saltar verdaderamente a la fama fue su participación en 2021 en la cuarta temporada de 'La Isla de las Tentaciones' junto a Alejandro. Sus infidelidades quebraron esa relación pero finalmente se dieron una oportunidad.

Más tarde, concursaron a la vez en 'Supervivientes 2022', edición que acabó ganado Alejandro Nieto en un duelo final con Marta Peñate. Desde entonces, Tania Medina ha permanecido más centrada en sus redes sociales, trabajando con varias marcas por medio de su contenido sobre viajes, una de sus grandes pasiones.

En lo estrictamente personal, hay que destacar su tormentosa relación con Alejandro Nieto. Un noviazgo de idas y venidas que se rompió hace unos meses. Sin embargo, ambos han decidido darse otra oportunidad.