¿Quién es Nona Sobo, la actriz que se catapultó con 'Entrevías' y da el salto a 'Bailando con las Estrellas'?

Nona Sobo forma parte del explosivo plantel de concursantes de 'Bailando con las Estrellas 2025', que completan Bárbara Rey, Anabel Pantoja, Blanca Romero, Sara Escudero, Nerea Rodríguez, Tania Medina, Pepe Navarro, Manu Tenorio, Iago García, Jorge González, Matías Roure y Aless Gibaja.

La actriz, que realmente se llama Mariona Soley i Bosch, tiene 25 años, nació en Tailandia y fue adoptada con tan solo dos años por una familia catalana, creciendo en Caldes de Montbui (Barcelona).

Empezó su carrera profesional en el mundo del modelaje y la publicidad desde muy pequeña. De hecho, con solo 8 años consiguió su primer trabajo para un anuncio de Barbie. Aunque ha sido su incursión en la interpretación lo que le ha llevado a saltar a la fama.

Nona Sobo participó en la segunda temporada de 'Bienvenidos a Edén', serie de la plataforma Netflix. No obstante, fue 'Entrevías', serie de Telecinco, la que le catapultó. Encabezó su reparto junto a actores de la talla de José Coronado y Luis Zahera. Estuvo en la ficción en tres de las cuatro temporadas y este proyecto ha sido un antes y un después en su trayectoria como intérprete.

Pese a estar volcada en el mundo de la interpretación, Nona Sobo también es influencer en moda y estilo de vida. En redes sociales atesora mucho éxito. Solo en Instagram suma cerca de 400.000 seguidores.

En lo personal, Nona Sobo mantuvo una relación sentimental con el empresario Carlos Uraga. Y desde su ruptura, la joven ha sido relacionada con varios rostros conocidos. El más sonado, Sebastián Yatra. Este 2025 salieron a la luz unas fotos románticas a través de la revista Semana con el cantante colombiano en una actitud cariñosa, lo que desató todo tipo rumores.

De hecho, se le tituló como la persona con la que Yatra olvidaba a Aitana Ocaña. No obstante, Nona Sobo mantiene una línea roja en lo referente a su vida privada.

Ahora, suma una nueva aventura en el concurso de baile presentado por Jesús Vázquez y Valeria Mazza en Telecinco. Y aspira a ser una de las finalistas por sus grandes capacidades en la pista.