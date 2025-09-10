"No me voy a comer una multa": Sonsoles Ónega se niega de raíz ante esta medida en Antena 3

'Y ahora Sonsoles' ponía el foco este miércoles en la nueva propuesta del Gobierno de Pedro Sánchez para combatir el tabaquismo y los efectos que tendrá a pie de calle. Según introducía un debate en plató con una fumadora presente, Sonsoles Ónega no ha dudado en mojarse de lleno con una seria advertencia condenando las prohibiciones y medidas que pretenden sacar adelante.

El plató del espacio vespertino de Antena 3 se dividía así este jueves en dos bandos, uno representado por una fumadora en activo y el otro por una no fumadora, con la presentadora en el centro para actuar de mediadora entre ambos puntos de vista. Sin embargo, la periodista ha terminado revolviéndose contra la letra pequeña de esta nueva determinación del Ministerio de Sanidad.

Sonsoles Ónega sentencia una de las nuevas medidas antitabaco: "Indignante"

Sonsoles Ónega en 'Y ahora Sonsoles'

Si bien Sonsoles Ónega promueve desde su espacio la vida sana alejada del humo y ha manifestado en varias ocasiones su rechazo al tabaco, la presentadora de Antena 3 se ha visto indignada con una de las medidas que el gobierno pretende aprobar para endurecer la prohibición del tabaco entre los menores de edad. Y es que, de aprobarse esta nueva propuesta, todos los menores cazados fumando tendrán que afrontar una sanción económica de 100 euros que recaerá sobre los padres.

"Indignante. ¡Que no se puede controlar a un niño 24 horas! ¡Que no me voy a comer la multa por sus cigarrillos!", ha condenado la conductora de 'Y ahora Sonsoles' mientras se encontraba en una conexión en directo con una madre en contra de la ley antitabaco. Así, la entrevistada suscribió las palabras de la presentadora, poniendo el foco en los establecimientos que suministran tabaco a menores.

Así, Sonsoles Ónega se reafirmaba en que pese a que los padres deben inculcar un modelo de vida sana a sus hijos, es inaceptable que tengan que pagar por sus vicios. "Yo educo a mis hijos para que no fumen y creo que no fuman", señalaba entonces la comunicadora, sin entrar a criticar otro tipo de prohibiciones como la de no poder fumar en las terrazas de bares.