"¿Estamos todos bien?": El susto que paraliza a Sonsoles Ónega por lo que se llega a oír en directo

Sonsoles Ónega termina este viernes su primera semana de la nueva temporada de 'Y ahora Sonsoles' y lo ha hecho con un nuevo imprevisto en pleno directo que se suman a los que ya vivieron en otras ocasiones como cuando la propia presentadora se cayó al suelo o una mujer del público se atragantó.

Otro día, Sonsoles Ónega también se vio sorprendida por el sonido de la alarma de incendios por la que paralizó el programa. Y este viernes otro sonido extraño paralizaba a la presentadora al pensar que había vuelto a sonar esa alarma de incendios.

En esta ocasión todo sucedía cuando Sonsoles Ónega se estaba cambiando de set en el programa cuando se escuchaba un fuerte pitido. "¿Qué ha sido eso?", empezaba preguntando la presentadora descolocada. "¿No será otra alarma de incendios? Estamos bien, ¿no?", repreguntaba acordándose de lo que le pasó otro día.

Parecía que todo se había quedado en un susto. Sin embargo, de repente se escuchó el sonido de un vehículo y la voz de alguien que preguntaba "¿en serio?". Un hecho que paralizaba de nuevo 'Y ahora Sonsoles'. "Hay espíritus raros aquí", soltaba Carlos Quílez.

Una broma que en cierta forma hacía temblar a la presentadora porque ya iban dos veces las que había sonado algo extraño en el plató. "Dios mío, es la segunda vez que se oyen voces en este plató. No digo nada…", aseveraba la presentadora.

Tras ese nuevo susto, Sonsoles Ónega trataba de reconducir para seguir con la escaleta del programa porque se quedaban sin tiempo después. "Pero ahora estamos en el más acá. Así que vamos a hacer las cosas. Por favor, que es tardísimo", terminaba diciendo la periodista.