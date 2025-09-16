Mariló Montero da la nota con sus palabras tras aprobar RTVE la salida de Eurovisión y no es para menos

El Consejo de Administración de RTVE ha votado a favor de que España no participe en el certamen de Eurovisión en 2026 si Israel está entre los concursantes. Esta histórica decisión, que nos sitúa como precursores dentro del club Big Five que completan Francia, Reino Unido, Italia y Alemania, es la noticia del día. Y Mariló Montero es uno de los rostros que se ha mojado desde 'Espejo Público'.

En primer lugar, la colaboradora ha declarado que Radio Televisión Española debería haber realizado una consulta a la ciudadanía antes de aprobar este veto. "El festival de Eurovisión es de una cadena pública y RTVE debería haber preguntado a los españoles en una encuesta breve, fácil, online para ver qué opinan ellos: si quieren que haya representación o no", ha afirmado.

Acto seguido, Mariló Montero ha señalado una "incoherencia" en lo que sucedió en el final de La Vuelta y en esta decisión de retirarse de Eurovisión si la UER no expulsa al Estado Genocida de Israel del festival.

"Hay que ser coherentes políticamente. Lo primero que tiene que hacer Pedro Sánchez es no arengar a la violencia", ha aseverado, sumándose así a la grave acusación de que el presidente alentó a los disturbios. Una acusación vertida por la derecha o extrema derecha y expandida por sus satélites mediáticos como, en este caso, Mariló Montero.

"Segundo, es un ser que representa a una institución y tiene que ser neutral. Y tercero, si quieres romper con Israel, rompamos los sistemas de ciberseguridad de los que se alimentan nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Israel aporta mucha tecnología, muchos productos sanitarios y productos que tenemos en la nevera y en la alacena todos. Es un país muy productivo y, si estamos haciendo negocios con ellos, o es para todo o es para nada", ha argumentado la tertuliana.

Por último, Mariló Montero ha rematado su intervención asegurando que, desde su punto de vista, "lo de La Vuelta y lo de Eurovisión es algo partidista ideológicamente".