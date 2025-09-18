'La Promesa', avance capítulo del viernes 19 de septiembre: Curro y Ángela, cazados y un secreto al descubierto

El barón de Valladares presiona a Catalina para que abandone La Promesa tras amenazar la seguridad de sus hijos de un modo tétrico, colocando dos pistolas en cada una de las cunas. La hija del marqués, rota de miedo y rabia, contempla marcharse, pero Adriano y los demás no comprenden su repentina decisión.

Manuel sospecha que Enora oculta información tras verla actuar de forma extraña. ¿Estará en lo cierto? Petra, cada vez más irascible, siembra tensión entre el servicio. En la cocina crecen los rumores sobre la posible boda de Toño y Enora, y la ilusión invade a Simona. Vera, inmersa en su crisis, rechaza la ayuda de sus amigos.

Por su parte, Pía recibe la devastadora noticia de que será trasladada a Aranjuez, separándose de su hijo, decisión que Cristóbal impone con frialdad. Mientras Curro y Ángela viven su amor en secreto, Lorenzo insiste a Leocadia en que concrete su boda con Ángela y deja caer que entre su hija y Curro hay algo, poniéndola en alerta.

Avance de 'La Promesa' del capítulo del viernes 19 de septiembre

Manuel sigue sospechando de las acciones de Enora y la enfrenta por ello. El secreto que descubre lo deja atónito. Catalina sigue sin hacer nada por frenar las revueltas, pero la llegada de una carta importante a La Promesa podría cambiar la situación.

En un alarde de valentía, Ángela se atreve a salir de su habitación. La reacción de su madre no es la que ella espera. La relación entre Lope y Vera no mejora. Ella le pide disculpas, pero no de la forma en que a él le gustaría. Simona y Candela siguen más que ilusionadas con la futura boda de Toño y Enora, y le revelan a Samuel los planes de la parejita.

Curro y Ángela continúan viviendo su relación en secreto, pero temen ser descubiertos. ¿Lograrán seguir ocultando el secreto? ¿Por cuánto tiempo? Lo cierto es que por muy poco, pues Leocadia les pilla besándose.