'La Promesa', avance capítulo del jueves 18 de septiembre: La despedida forzosa de Pía y un plan tétrico

Vera empuja a Lope y éste cae desplomado al suelo, golpeándose violentamente la cabeza y quedando inconsciente por unos momentos. La situación entre doncella y lacayo ha llegado a un punto extremo en La Promesa.

Catalina no piensa dar su brazo a torcer, pero eso no impide que Leocadia trate de manipularla vilmente. Vil es la forma que tiene Santos de encomendar a Ricardo los trabajos más duros. Es Pía quien trata de interceder apelando al lado emocional de Cristóbal. Emociones contenidas son las que mantienen Lope y Vera tras su ruptura. La doncella tiene gestos feos también con sus compañeros.

Manuel y sus ayudantes dan sus primeros pasos con la nueva empresa, decidiendo qué será finalmente lo primero que diseñen. Mientras, la ambición del barón de Valladares no tiene fin y por eso cruza una línea roja en sus presiones a Catalina para que abandone La Promesa: amenazar la seguridad de sus hijos.

Avance de 'La Promesa' del capítulo del jueves 18 de septiembre

El barón de Valladares presiona a Catalina para que abandone La Promesa tras amenazar la seguridad de sus hijos de un modo tétrico, colocando dos pistolas en cada una de las cunas. La hija del marqués, rota de miedo y rabia, contempla marcharse, pero Adriano y los demás no comprenden su decisión.

Manuel sospecha que Enora oculta información tras verla actuar de forma extraña. ¿Estará en lo cierto? Petra, cada vez más irascible, siembra tensión entre el servicio. En la cocina crecen los rumores sobre la posible boda de Toño y Enora, y la ilusión invade a Simona. Vera, inmersa en su crisis, rechaza la ayuda de sus amigos.

Por su parte, Pía recibe la devastadora noticia de que será trasladada a Aranjuez, separándose de su hijo, decisión que Cristóbal impone con frialdad. Mientras Curro y Ángela viven su amor en secreto, Lorenzo insiste a Leocadia en que concrete su boda con Ángela y deja caer que entre su hija y Curro hay algo.