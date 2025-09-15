'La Promesa', avance capítulo del martes 16 de septiembre: Dos personajes acaban como el rosario de la aurora

En el capítulo de 'La Promesa' de este lunes, 15 de septiembre, Lorenzo sigue apretando a Leocadia, exigiendo que informe a Ángela de su visto bueno a contraer matrimonio con ella. La señora intenta ganar tiempo como sea ante las intenciones siniestras del capitán de la Mata.

Lope querría volver con Vera como sea, pero ella no parece por la labor y sostiene que quiere romper la relación. A pesar de ello, el lacayo no está dispuesto a rendirse tan fácilmente.

Quien parece incapaz de razonar es Catalina, pero una visita inesperada pone a prueba todo el arrojo que ha mostrado hasta ahora. El barón de Valladares amenaza a la hija del marqués: ¡Catalina debe marcharse de La Promesa! Y debe hacerlo ella sola, sin su marido e hijos.

Pía ha conseguido lidiar con la presencia de Dieguito en palacio, pero pronto se da cuenta de que dicha decisión puede traer consecuencias catastróficas. ¿De qué se tratará?

Por su parte, Toño no tiene miedo a la catástrofe amorosa con Enora. El muchacho sigue aferrándose a cada palabra de su amada sobre el futuro, pese al escepticismo de Manuel.

Avance de 'La Promesa' del capítulo del martes 16 de septiembre

El barón de Valladares le deja claro a Catalina que debe irse ella sola, sin su marido e hijos. ¡La hija del marqués se niega! Los rumores sobre el origen del levantamiento de los trabajadores de las fincas apuntan a Catalina de Luján. Esta se defiende atacando, no solo a Martina, sino al resto de la familia.

Ángela, harta de estar encerrada, pide a Leocadia que permita que un médico la vea y dictamine que está bien. Leocadia acaba accediendo a la petición de su hija. Cristóbal reconoce ante Ricardo que se la tiene guardada por haber pedido a Manuel que mediara por ellos. El antiguo mayordomo niega que fuera así.

A Samuel se le rompe el alma al ver a Pía degradada limpiando los suelos. Por su parte, Petra sigue con molestias: ya ha ido al médico y le ha dicho que tiene tortícolis. Simona y Candela se dan cuenta del mal humor de Lope e intentan indagar provocando una brutal pelea entre Vera y el lacayo, que acaba como el rosario de la aurora.