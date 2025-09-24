'La Promesa', avance capítulo del jueves 25 de septiembre: El declive de Petra ante ¿el fin de su personaje?

Susto en 'La Promesa'. Petra se desploma súbitamente y yace inconsciente en el suelo. María Fernández, en pánico, arrastra su cuerpo hasta la habitación para que repose. El ama de llaves ha sufrido un fuerte colapso físico, y la presión moral del castigo a Pía no ha ayudado nada.

Finalmente, el ama de llaves decide confiar en María, que se ha comprometido a guardar su secreto respecto a su delicado estado de salud y a tomar ciertas responsabilidades para que no empeore. ¿Qué le ocurre a Petra verdaderamente? Su enfermedad es grave y pronto empezará a causar serios estragos en ella.

Catalina ha desaparecido dejando tras de sí dos cartas de despedida. Adriano, Martina y los Luján intentan entender su partida, pero no es fácil asumir lo ocurrido. El anuncio del compromiso de Ángela con Lorenzo sigue desatando una ola de rechazo y dolor. La joven, traicionada, se niega a obedecer a su madre y no tardará en empezar a trazar su huida en secreto.

Por su parte, Lope y Vera llevan su enfrentamiento al límite y discuten delante de Cristóbal y después ante los señores, con terribles consecuencias. Por su parte, las cocineras le hacen ver a Enora que Manuel está celoso de su eventual boda con Toño. Simona y Candela enredan la situación.

Avance de 'La Promesa' capítulo del jueves 25 de septiembre

La marcha de Catalina sigue dando que hablar; Martina sospecha que tiene que ver con el último encuentro que tuvo con el barón de Valladares, pero Jacobo la anima a olvidarse.

Lope y Vera no se olvidan del desastre de desayuno que sirvieron. Sus pesadillas se hacen realidad cuando Cristóbal se entera y les reprende fuertemente. ¿Tomará represalias contra ellos?

El marqués trata de convencer a Leocadia de anular el compromiso entre Ángela y Lorenzo, hasta el punto de hastiarla y de abrir una grieta entre ellos. Mientras, Ricardo está extenuado. El ahora mozo siente que la culpa de que Pía esté lejos es solamente suya.

Por último, el malestar que siente el ama de llaves se agrava cada vez más y comienza a causar serios estragos en ella. Petra, sin más remedio, tendrá que claudicar y aceptar que un médico la examine.