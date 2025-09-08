La caída a los infiernos de Alejandro Albalá y la tabla de salvación que 'Supervivientes All Stars' representa

Alejandro Albalá ha sido uno de los muchos concursantes que se han lanzado al mar de los Cayos Cochinos. Lo ha hecho durante el estreno de la versión dominical de 'Supervivientes All Stars'. Además de sorprender a los espectadores por la altura que ha alcanzado en su salto, el concursante también ha impactado a todos por la confesión que ha realizado.

Precisamente cuando esté se disponía a saltar, Sandra Barneda le ha interpelado para felicitarle por su victoria en la prueba de líder. La presentadora también ha compartido lo sorprendida que se quedó al escuchar al concursante hablar de su "bajada a los infiernos". "Ha sido un año un poco complicado como dije. No me ha pasado lo mejor. Me pasó una cosa detrás de otra y estar aquí ahora mismo es un regalo y estoy muy contento de poder saltar ahora mismo. No puedo esperar, se me ponen los pelos de punta", ha compartido desde el helicóptero.

Al ser preguntado por la importancia de estar concursando en la edición 'All Stars', Albalá ha detallado: "Mi cabeza ha estado más fuera que dentro de mi cuerpo. No me encontraba como persona. Han pasado muchas cosas que no se las deseo a nadie. No te hacen sentir bien, ni sentir sobre todo bien a las personas de tu alrededor. Para mí esto es una desconexión de todo aquello que no quiero que me vuelva a pasar nunca más". "Cuando uno cruza las noches oscuras del alma siempre es para bien, lo comprobarás y también lo vas a comprobar en 'Supervivientes'", le ha hecho saber la presentadora.

Acto seguido, Alejandro Albalá ha dedicado su salto. Además de mencionar a su familia y a sus difuntos abuelos, el joven ha querido dedicar unas palabras a aquellos que afrontan problemas relacionados con la salud mental. "A la gente que ha estado o está como yo, seguramente no esté lo más bien posible, pero que sean fuertes. Que si lo tienen que contar que lo cuenten y que el dolor que sienten ahora no es nada con la alegría que se viene. Así que nada, para adelante que la vida es muy bonita", han sido sus palabras.

"Ha venido el diablo a visitarme": la heladora confesión de Albalá en 'Supervivientes'

Cabe recordar que no es la primera ocasión en la que el concursante hace referencia a los duros momentos atravesados durante los últimos meses. Ya en la gala inaugural, junto a Jorge Javier Vázquez, la expareja de Sofía Suescun hizo balance de su último año con las siguientes palabras: "Se me han juntado muchas cosas. Esto para mí son como unas vacaciones. Se me han juntado cosas laborales, económicas, de amor... ha sido un poco un caos".

Lejos de quedarse ahí, Alejandro Albalá profundizó en su estado emocional: "Ha sido un caos. Me he sentido un poco en las sombras. Ha venido el diablo a visitarme, pero he podido salir como he podido... y mira, gracias a esto he podido aguantar en este palo como si no hubiera un mañana acordándome de esto. No hay mal que por bien no venga, que dicen". Unas palabras que encierran el desgaste mental desarrollado por el joven durante los últimos meses.