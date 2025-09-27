Horóscopo semanal: Predicción y ranking, signo a signo, del 29 de septiembre al 5 de octubre de 2025

Tras despedirnos del último fin de semana de septiembre, esta próxima semana damos la bienvenida a octubre de 2025, marcada por el Cuarto Creciente del mes, bajo la constelación de Capricornio. ¿Qué van a depararnos los astros en los próximos siete días a todos los signos del zodiaco -Acuario, Escorpio, Aries, Géminis, Tauro, Virgo, Cáncer, Piscis, Libra, Leo, Sagitario y Capricornio- según la predicción del horóscopo?

El día 29 tiene lugar el Cuarto Creciente de la Luna en Capricornio, que contribuye a que todo lo que iniciemos estos días tenga unos sólidos cimientos y muchas posibilidades de consolidarse y ser duradero. Con el planeta Venus en Virgo, los signos de tierra -Tauro, Virgo, Capricornio- son los más seductores del Cosmos, según las previsiones de Esperanza Gracia.

Este es el ranking de los signos zodiacales más afortunados durante esta semana:

GÉMINIS CAPRICORNIO PISCIS LIBRA VIRGO ESCORPIO ACUARIO ARIES SAGITARIO CÁNCER TAURO LEO

Conoce todos los pronósticos del horóscopo durante la próxima semana en todos los signos zodiacales, desde el lunes 29 de septiembre hasta el domingo 5 de octubre de 2025:

Horóscopo semanal Acuario

Estrenas octubre con la protección de la Luna en tu signo y recibiendo una favorable energía astral, y ese sueño que acaricias estás más cerca que nunca. Aflorará tu yo más innovador y original, y atraerás casi sin proponértelo. Buen momento para tu economía. Quizás puedas darte algún capricho con el que sueñas hace tiempo. El 1, 2 y 3 son tus días mágicos.

Horóscopo semanal Escorpio

Con el planeta rojo, Marte, en tu signo, vas a tener una gran determinación y fuerza de voluntad, y te mostrarás muy insistente hasta lograr lo que deseas. Te sentirás seguro, con confianza en ti mismo y en lo que vendrá, y eso traerá grandes mejoras a tu vida. Pueden hacerte una propuesta muy atrayente, pero valórala con calma antes de aceptar.

Horóscopo semanal Aries

Pensar en lo que debías haber hecho y no hiciste te va a quitar muchas energías. Cierra la puerta del pasado y prepárate para cambios fuertes, de esos que a ti te gustan y tanto disfrutas. Los gastos se pueden acabar descontrolando si no reactivas tu capacidad de ahorro. No te guardes los temores; compartirlos con los tuyos aliviará tus preocupaciones.

Horóscopo semanal Géminis

Tienes unos días maravillosos para tomar iniciativas que favorezcan tu vida y que te ayuden a recuperar las ilusiones y a sentirte a gusto en tu piel. Confía en tu buena estrella porque no te fallará, y no pierdas la ocasión de conquistar a quien quieras y disfrutar plenamente de la vida. Tendrás mucha necesidad de tener cerca a tu gente.

Horóscopo semanal Tauro

Estos días vas a pasar por momentos de mucha actividad y movimiento que pueden llegar a desbordarte, y es que es posible que tengas que hacer frente a responsabilidades que no son tuyas. Sentir más y pensar menos te ayudará a aflojar el ritmo y a recuperar la tranquilidad. Los buenos aspectos de Venus, te ayudan a dejar atrás la rutina que apaga el amor.

Horóscopo semanal Virgo

Es posible que te sientas decepcionado con el comportamiento de cierta persona, pero sonríe porque el planeta Venus en tu signo te puede sorprender con algo inesperado que te haga muy feliz. Sentirás que estás más abierto y social, con ganas de relacionarte y hacer nuevos amigos. Se darán las circunstancias adecuadas para que consigas grandes logros en el trabajo.

Horóscopo semanal Cáncer

Puede que tengas que ocuparte de algún asunto que te preocupa y no está dando los resultados previstos. Agudiza tu intuición porque la traición y las envidias te acechan. Aunque el benefactor Júpiter en tu signo te protege, te conviene llevar contigo unas hojitas de laurel o un cuarzo blanco para que no te afecte ninguna mala energía. Déjate llevar por tu corazón; será un buen consejero.

Horóscopo semanal Piscis

La energía del Cuarto Creciente te ayuda a consolidar tus proyectos, planes, relaciones. Y con el planeta Saturno retrógrado en tu signo no escatimarás esfuerzos hasta lograr casi lo imposible. Vas a saber disfrutar de la vida y de las pequeñas cosas, y sabrás contagiar tu ánimo positivo y alegre a los que tienes cerca. Puede que amor y amistad terminen mezclándose.

Horóscopo semanal Libra

Con el Sol y Mercurio en tu signo, la suerte te sonríe y vas a mostrar una gran curiosidad por todo lo que te rodea, lo que te abrirá muchas puertas. Si deseas conseguir algo, no esperes más y toma la iniciativa porque es tu momento y nada puede fallar. Vas a solucionar definitivamente un problema legal o relacionado con intereses familiares.

Horóscopo semanal Leo

Para conseguir que tu vida sea como deseas, te conviene soltar lo que te duele y cerrar capítulos con personas que no te merecen. Lo que te preocupa puede dar un vuelco inesperado y los astros te mostrarán un camino mucho más risueño y prometedor. Presta atención a los detalles para que reine la armonía, no solo en tus relaciones sino también en tu interior.

Horóscopo semanal Sagitario

Sabes que tienes que tomar una decisión que te resulta difícil, pero el Cuarto Creciente de la Luna te va a transmitir la determinación y la fuerza que necesitas para que nada te detenga. Te conviene alejarte de personas que ya no encajan en tu vida y abrirte a otras que te hagan feliz. El 27 y 28 son tus días mágicos y contarás con la protección de la Luna. Pídele un deseo.

Horóscopo semanal Capricornio

El Cuarto Creciente en tu signo te ayuda a progresar en tu vida de forma seria y realista, y te ofrece un buen momento para iniciar algo nuevo con bases muy sólidas, ya sea un trabajo, una relación o una amistad. Solo tienes que mantenerte alerta y estar bien despierto para no dejar pasar las oportunidades que se presenten. El 29 y 30 son tus días mágicos.