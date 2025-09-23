Atresmedia presenta la temporada 2 de 'La Ruta' en Ibiza: 3 sonados fichajes en su reparto y fecha de estreno

La nueva temporada televisiva llega cargada de novedades y nuevas apuestas. Tres años después del exitoso estreno de 'La Ruta', la aclamada serie de Atresmedia con Àlex Monner regresa con su esperada segunda parte,' La Ruta. Vol 2: Ibiza', que ha sido presentada en el Festival de Cine San Sebastián, hasta donde se ha trasladado El Televisero.

La presentación ha reunido a sus creadores y el reparto principal de esta segunda temporada, con los fichajes de Irene Escolar, Marina Salas y Carla Díaz como grandes incorporaciones. "Al acabar la primera temporada nos costó mucho pensar si nos atreveríamos o no con una segunda, pero en el primer capítulo de esta segunda se abre una puerta a hacer al mismo tiempo una precuela y una secuela", ha confesado Borja Soler, creador de la serie.

Ibiza se convierte en un escenario de reencuentros

En la segunda temporada, la trama nos sitúa por un lado en 1996, con Marc Ribó (Àlex Monner) convertido en DJ residente en Amnesia, una de las discotecas más icónicas de Ibiza. Ese mismo lugar había sido 25 años antes el refugio juvenil de sus padres, que fallecieron en el famoso accidente aéreo del Caravelle en 1972. Y para mostrar la libertad que tuvieron aquellos, la serie ha apostado por darles un papel protagónico en esta historia, contando también su historia, que transcurre a principios de los 70.

Este contraste temporal es uno de los ejes de la nueva entrega, que mezcla dos líneas narrativas separadas por un cuarto de siglo. Pero aparte de este reto narrativo, la serie sube la apuesta en lo artístico, una vez Álex Monner e Irene Escolar se desdoblan e interpretan a dos personajes, a padre e hijo y a madre e hija, respectivamente. Es decir, Álex Monner no solo interpreta a Marc en la segunda temporada, sino que se mete también en la piel de su padre.

Por su parte, Irene Escolar llega a esta serie también por partida doble: "Cuando me proponen la idea de hacer los dos personajes dije inmediatamente que sí", ha explicado Irene Escolar, quien tuvo que construir dos identidades distintas. "No es habitual encontrarte con la posibilidad de que te toque algo así. Es una suerte. Pocas veces en la televisión y cine pasa esto. Es de los mayores desafíos que me ha tocado hacer", ha relatado la actriz.

Maternidades y espejos emocionales

Si bien la primera temporada de 'La Ruta' ponía el foco en la nostalgia de amistades pasadas, en la juventud, el pasado del tiempo, la búsqueda de la identidad y en las relaciones complejas, la segunda temporada, sin apartarse de la cultura de los clubes y la música, también pondrá la mirada en la maternidad, representando las distintas formas de ser madre y padre en los años 70 y los 90.

La actriz Marina Salas ('El Barco', 'Tres metros sobre el cielo'), que es uno de los nuevos rostros de la serie, ha lanzado varias reflexiones al respecto, poniendo en valor la importancia de visibilizar el sufrimiento de aquellas mujeres: "Hemos querido mostrar qué sucedía en esas mujeres, en sus cuerpos, cabezas y corazones, que no podían desarrollarse como estaba ocurriendo en el resto del país, ya que no tenían una pasión donde ser y desarrollarse, a pesar de tener toda la necesidad de vida y curiosidad. Entonces, cuando se encuentran Leo y Violeta es atómico".

"Hay dos tipos de madre. Una es Violeta (Irene Escolar) y la otra Leonor (Marina Salas). Nos gusta decir que cuando escribimos el personaje de Marina no tenía certezas, no es que esté cansada de cuidar de su hijo, sino que le pasa debido al momento del país en ese momento. Hay un país que está despertando, como ella. Es madre y va a tener un conflicto con su maternidad. En esa situación, su conflicto tendrá que ver con Violeta, que serán dos espejos y harán que crezcan. Y en el 96, el personaje de Vicky (Carla Díaz) está a punto de ser madre y afronta la maternidad de diferente manera también. Al igual que Álex Monner, que esta paternidad es uno de los grandes conflictos ya que se pregunta cómo va a ser padre si no ha sido hijo", ha explicado la creadora Clara Botas.

Ibiza se traslada a Valencia y Mallorca

Uno de los secretos de 'La Ruta. Vol. 2' es que, aunque la acción se desarrolla en Ibiza, el equipo de Caballo Films, productora de la serie, ha explicado que tuvo que rodar en Valencia y Mallorca por cuestiones logísticas. "Era complicado grabar en Ibiza, que en invierno se apaga, así que decidimos hacerlo entre Valencia y Mallorca. Y todo lo que hemos hecho desde Valencia para recrearlo estaba muy cercano", ha explicado Roberto Martín.

En este sentido, el coguionista de la serie, ha puesto en valor el trabajo de dirección de producción para poder recrear tanto la Ibiza de los 70, como de los 90, las dos épocas en las que transcurre la serie y que sirven de líneas temporales: "Hay mucha fotografía de la época, publicaciones que venían de gente de la época. Una de las fotografías que más nos sirvieron fueron las de los padres del director de fotografía. Estuvieron allí en los primeros 70 y nos pegamos muchísimo a ello".

Clara Botas también ha subrayado la importancia de documentarse para retratar el espíritu de la isla: "Ibiza es un escenario muy distinto al de Valencia, así que tuvimos que elegir muy bien qué contar. Nos documentamos y encontramos un material extraordinario, exploramos cómo se convirtió Ibiza en la capital del ocio mundial, crecimiento urbanístico y la herencia genética que dejamos".

Fecha de estreno y nuevos fichajes

'La Ruta. Vol 2: Ibiza' contará con seis episodios de 50 minutos cada uno. El primero llegará a Atresplayer el 26 de octubre y el resto se estrenará semanalmente en la plataforma de Atresmedia. Como hemos comentado, entre las nuevas incorporaciones al reparto destaca Irene Escolar, que se mete en la piel de Violeta, en la década de los 70, y de Violeta en los 90. También llegan a la serie Carla Díaz y Marina Salas, Vicky y Leo (madre de Marc Ribò) respectivamente, una en la década de los 70 y la otra en los 90, respectivamente.

Por otro lado, la segunda temporada también acogerá a todos los personajes de la primera temporada. Así, se producirá el regreso de Ricardo Gómez, Claudia Salas y Elisabeth Casanovas. Para Àlex Monner, la serie tiene un valor que trasciende a los personajes: "Esta serie no solo habla de los personajes, sino también de una época de nuestras vidas".