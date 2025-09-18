Aina Vidal pone los puntos sobre las íes a Nacho Abad y este monta en cólera: "No se lo voy a tolerar"

Aina Vidal, la portavoz de Sumar, y Nacho Abad han mantenido un bronco enfrentamiento en 'En boca de todos' que ha acabado con el presentador fuera de sí, a grito pelado. Abad ha querido preguntarle si considera que Hamás es un grupo terrorista y esa cuestión ha sido el caldo de cultivo para que hayan terminado fuertemente enzarzados.

"¿Quién gobierna ahora mismo en Gaza?", le ha preguntado el comunicador de Mediaset. "Ahora mismo no gobierna nadie en Gaza, es un ciudad en hambruna en la cual la gente huye detrás de los intentos de Israel de ir asesinando a uno tras otro", ha respondido la política.

"Eso ya me lo ha dicho. ¿Hamás está mandando en Gaza ahora? ¿Es un grupo terrorista?", ha insistido Nacho Abad en sus intenciones. "Dejen de justificar un genocidio", le ha replicado inmediatamente Aina Vidal, que ha interpretado ese afán por poner el foco en Hamás como un blanqueamiento de lo que está haciendo el gobierno de Netanyahu contra el pueblo palestino.

Esta acusación ha provocado un gran reventón del presentador: "Escúcheme, señora Vidal, no se lo voy a tolerar. Que no, no, no. Que no le voy a tolerar eso, yo no justifico ningún genocidio, que no se lo tolero. Usted a mi no me dice que yo estoy justificando el genocidio. Yo le hago una pregunta. Si hacer una pregunta es justificar el genocidio...".

"Me da igual lo que usted me tolere", ha contestado la de Sumar. "A mí me parece que es un genocidio, pero hacer una pregunta no es justificar el genocidio. ¿Le ofende que le pregunte si Hamás es terrorismo? ¿Hamás es terrorismo? ¿Sí o no?", ha reiterado nuevamente Nacho Abad.

"Siempre están en la misma historia. Está produciéndose un genocidio y ustedes se están centrando en las vallas que se tiraron en la vuelta ciclista. Miren, no, ahora mismo todos los esfuerzos humanos, políticos y periodísticos tendrían que estar en relatar qué está sucediendo en Gaza y cómo el gobierno genocida de Netanyahu está eliminado del mapa a una población entera", ha sentenciado Aina Vidal.

"Yo no tengo ningún problema en decir que es un genocidio y lo pienso, pero también pienso que Hamás son terroristas. Y a usted no se lo he oído decir, ha evitado decir que son terroristas y por alguna razón será", le ha recriminado Nacho Abad.

"No lo he evitado, son terroristas ambos", le ha corregido Aina Vidal. "Yo se lo he preguntado y me ha esquivado, y me ha llamado a mí genocida por hacerle una pregunta. Si hacer preguntas el día de mañana es estar al lado del genocidio, vamos apañados en España", ha clamado Nacho, que se ha llevado un último corte de la portavoz de Sumar antes de concluir la entrevista: "Usted hace un tipo de periodismo muy curioso".